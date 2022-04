Elon Musk cierra la compra de Twitter por 44.000 millones de dólares

Desde hace unas semanas ha sido sin duda la comidilla de la red social Twitter, una de las más populares y polémicas a la vez. Y es que no solo recientemente conocíamos que Elon Musk era uno de los principales accionistas de la red, sino que además se había deslizado una multimillonaria oferta del magante norteamericano para hacerse con el control de la red social. Pues bien, esta oferta se acaba de concretar, y ya es una realidad, Elon Musk ha comprado Twitter por nada menos que 44.000 millones de dólares, unos 41.000 millones de euros.

Se consuma una polémica compra

Como todo lo que rodea al magnate propietario de Tesla y SpaceX entre otras compañías, la compra de Twitter no ha estado exenta de polémica en las últimas semanas, sobre todo por cuál sería el giro que daría la red social en el momento de que se consumara la compra. La realidad es que esta ha cristalizado con una oferta que pagará 54.20 dólares por acción, lo que supone un precio un 38% por encima de la valoración que tenía la red social a comienzos de este mes, justo antes de que se conociera que Musk era el mayor accionista de Twitter.

Esta es la misma oferta que se presentó la semana pasada, que era la última y mejor oferta que iba a ofrecer el magnate por la red social. En el inicio de la sesión de Wall Street, las acciones de Twitter han subido con fuerza un 4,5%. Medios como The New York Times han desvelado que los miembros de la junta directiva de Twitter habrían estado negociando toda la pasada madrugada una oferta que en un principio tenían claro que iban a rechazar, pero que en el último momento se ha aceptado. Una junta directiva que ha hecho todo lo posible por rechazar la compra de la red socia utilizando algunas maniobras habituales en las compras empresariales, buscando reducir el poder de la participación mayoritaria de Musk, algo que como se ha demostrado no ha servido de nada.

¿Qué podemos esperar del futuro de Twitter?

Como es lógico de ahora en adelante la expectación alrededor de la red social va a ser enorme, sobre todo porque desde hace años Elon Musk ha mostrado su descontento con el funcionamiento de esta. Sobre todo, en lo que el entiende que son ciertas trabas que a su modo de ver, se ponen a la libertad de expresión. Musk tiene nada menos que 83 millones de seguidores en la red social, y desde luego su opinión siempre ha tenido muchísimo peso en ella.

Es de esperar que, bajo el mando de Musk, Twitter sea una red donde sea más difícil cerrar o censurar cuentas por motivos de todo tipo, tal y como hemos visto en los últimos años. En un tuit publicado hace unas horas en su cuenta oficial, el magnate espera que “hasta mis peores críticos permanezcan en Twitter, porque eso es lo que significa la libertad de expresión” Algo que nos da una idea de hacia dónde va a girar Twitter en el futuro.