TikTok: así puedes ver vídeos incluso cuando no hay Internet

Tiktok se ha convertido por mérito propio en una de las redes sociales más populares en todo el mundo. Cuenta con una legión de millones de usuarios en todo el mundo que disfrutan de sus contenidos. Para muchos de sus usuarios no poder usar la app cuando no tenemos acceso a Internet, es una auténtica tragedia. Para no quedarnos sin tiktok te contamos un truco con el que no será necesario tener Internet, para seguir disfrutando de la app.

Tik Tok sin Internet

A través de la red social china tenemos acceso a millones de vídeos con distintos contenidos y temáticas. Podríamos pasarnos días enteros sin descanso visionando su contenido, y aun así no seríamos capaces de abarcarlo todo. Pero para ello es necesario tener conexión o eso creíamos hasta ahora, ya que existe una forma de seguir disfrutando de los contenidos, aunque no tengamos red. La solución perfecta para ahorrar datos y cuando no podemos hacer uso de nuestra tarifa móvil. Por ejemplo, cuando viajamos, uno de los problemas a los que nos enfrentamos es el Roaming. Por lo que hacer un simple ajuste en la configuración de la app será suficiente para no renunciar al entretenimiento, independientemente que tengamos conexión o no.

Utilizando Tiktok | Imagen de Freepik

Entra en TikTok y realiza el siguiente ajuste.

En la pantalla principal de la app, pulsa sobre la foto de perfil.

Una vez en nuestro perfil, en la esquina superior derecha encontramos el icono de las líneas horizontales, toca sobre este para desplegar nuevas opciones.

Entre la que se encuentra “ajustes y privacidad”

En el listado busca “caché y datos móviles” , deslizando el menú hacia abajo.

, deslizando el menú hacia abajo. Ahora es el momento de seleccionar “videos sin conexión”

Este menú nos ofrece varias opciones, podemos seleccionar el número de videos que queremos que se almacenen, desde los 50 videos hasta un total de 200. Con lo que podemos completar hasta 2 horas de entretenimiento.

Con lo que podemos completar hasta 2 horas de entretenimiento. Nuestra elección dependerá del tiempo que necesitemos tener acceso a la app sin conexión y de la memoria interna de nuestro dispositivo, ya que los videos se descargan en la memoria del mismo. Una vez completada la visualización de los mismos, no podremos seguir disfrutando de la aplicación hasta volver a tener conexión.

del mismo. Una vez completada la visualización de los mismos, no podremos seguir disfrutando de la aplicación hasta volver a tener conexión. En este mismo apartado encontramos otro ajuste de lo más interesantes, sobre todo si nuestra tarifa de datos es limitada y queremos ahorrar datos cuando usamos la app fuera de casa o en lugares en los que no tenemos acceso al Wifi.

Se trata del modo ahorro de datos, y lo podemos activar siguiendo los mismos pasos, desde el apartado “ajustes y privacidad”. Con esto lo que conseguimos es reducir la resolución de los videos lo cual permite ahorrar datos a la vez que conseguimos una carga más rápida de los contenidos. Aunque al contrario con lo que sucede con la opción anterior, si consumimos datos, pero menos, algo que debemos tener en cuenta si estamos de viaje fuera de nuestras fronteras, donde lo más recomendable es desactivar los datos móviles o poner el modo avión para evitar sorpresas.