Este modo de iniciar TikTok es ideal para viajar en Metro o el autobús

En la actualidad una de las redes sociales más populares y que acumula millones de usuarios en todo el mundo es Tik Tok. En ella encontramos vídeos de todo tipo con reconocibles canciones u originales sonidos, los cuales podemos silenciar. Pero además podemos iniciar la App por defecto sin sonido.

Silencia Tik Tok

Una forma de pasar el tiempo y entretenernos mientras esperamos a ser atendidos en la sala de espera del dentista, la cola de la compra o viajando en el metro es con nuestro móvil. Las redes sociales son nuestras fieles compañeras a la hora de matar el tiempo. En estas situaciones lo más recomendable es pasar desapercibido y no molestar al resto de los usuarios. Este consejo también es aplicable si estamos en casa de noche y no queremos molestar ni despertar a las personas con las que compartimos nuestro hogar, con la música y sonidos de los vídeos que reproducimos. Algo que podemos hacer durante horas.

Abrir TikTok en silencio | TecnoXplora

Usamos el móvil en casi cualquier parte, por lo que si no quieres que nada se entere de lo que estás viendo o estás en un lugar en el que no puedes reproducir sonidos, te recomendamos que realices este cambio en la configuración de la app. A menudo tenemos en volumen al mínimo o en silencio, pero eso no evita que cuando abrimos las redes sociales y en cuanto se empieza a reproducir el primero de los contenidos, nos sorprenda cualquier música o sonido. Esto que puede ser muy embarazoso en algunas situaciones. Por lo que si no te quieres enfrentar a esto y prefieres iniciar la app en silencio tienes la posibilidad de hacerlo.

Es tan sencillo como entrar en la configuración de la app y realizar un simple cambio. Para ello abra TikTok y pulsa sobre la foto de perfil, de este modo accedemos al menú de configuración y seguimos los siguientes pasos.

de este modo accedemos al menú de y seguimos los siguientes pasos. Una vez hemos iniciado TikTok, pulsa sobre la foto de perfil.

En el menú, selecciona “ajuste y privacidad”

En el listado de opciones de este apartado selecciona “ reproducción ”

” Esto nos dará acceso a la función “abrir TikTok en silencio”

Una vez activado, la próxima vez que iniciemos la red social lo hará en silencio, no escucharemos el sonido de los vídeos que se vayan produciendo. Si cambiamos de idea y queremos revertirlo, podemos seguir los mismos pasos, pero esta vez para desactivar la opción. O si queremos hacerlo de forma temporal o circunstancial, siempre podemos usar los controles de volumen de nuestro móvil o pulsar en la opción de audio del video para activarlo.

De este modo nos evitaremos sobresaltos al iniciar la app, y sobre todo podremos hacer uso de esta de una forma discreta, sin que nadie se percate de qué la hemos abierto o estamos viendo contenidos en ella. Independientemente del ajuste de volumen de nuestro móvil. Por lo que podemos estar seguros y no tendremos que preocuparnos en absoluto de molestar a nadie.