Para qué sirve el dislike en TikTok y cómo funciona

TikTok es la aplicación más descargada a nivel mundial actualmente, por ello, siempre realiza nuevas actualizaciones adaptándose a sus consumidores y tiene funciones ocultas. No hay redes sociales sin algoritmos, por lo que estas funcionan con un algoritmo que determina el contenido que visualizas diariamente.

De hecho, entre las cuentas que sigues, seguro que has notado que no te aparece todo su contenido y te muestra de vez en cuando publicaciones no deseadas. Esto sucede con TikTok, porque también funciona así, ya que no siempre acierta con los videos que muestra. A continuación, te explicamos cómo eliminar definitivamente aquellos contenidos que no te interesen.

Esta aplicación le enseña a su algoritmo el contenido que te gusta con tan solo el botón de "like". Sin embargo, cuando algo no te agrada lo primero que haces es pasar al contenido siguiente, porque por ahora no hay un botón de "dislike" con el que indicarlo.

TikTok | Foto de Eyestetix Studio en Unsplash

Sin embargo, existe una función oculta que sí lo permite. Aunque no exista un botón de "no me gusta" a un TikTok, existe una manera sencilla para que el algoritmo deje de mostrarte contenido que no te agrada consumir. Para ello, debes mantener presionado el vídeo para que te aparezca un menú con varias opciones. Debes buscar entre ellas la que indica "no me interesa" y pincha sobre ella para que la red social deje de mostrar contenidos relacionados con este TikTok.

Aunque el vídeo no se elimine por completo, le estás dando información a TikTok de cómo quieres ver tu feed. Si vuelve a aparecer debes realizar nuevamente estos pasos, porque el algoritmo necesita un tiempo para conocer tus gustos. Otra forma más sencilla es bloquear aquellas cuentas que generan contenido que no es de tu gusto. Es un método agresivo, pero es el más rápido y eficaz.