La nueva función de TikTok saca fotos a la vez con la cámara externa e interna

TikTok es la aplicación más usada a nivel mundial y por esta razón realiza actualizaciones de forma constante. La nueva novedad que comparte nos permite usar las dos cámaras del móvil a la vez para mostrar a nuestros seguidores lo que estamos haciendo de forma simultánea, pero de manera limitada.

Para poder aprovechar esta actualización debemos descargarnos una aplicación aparte llamada TikTok Now. Una vez que la tenemos instalada y vinculada a nuestra cuenta de TikTok, recibiremos diariamente una notificación a una hora aleatoria del día para que podamos tomar fotografías o grabar videos con la cámara principal y frontal del teléfono móvil. Eso sí, existe un límite de tiempo de 3 minutos para realizar esta captura, ya que el objetivo es que el usuario sea capaz de capturar lo que está haciendo en ese mismo momento.

TikTok | Unplash

La finalidad principal es ser lo más naturales posibles, más espontáneos en redes sociales y sobre todo evitar tanto el “postureo” como subir contenido en el que llevamos días trabajando. ¿No queremos aprovechar esta ventaja? No pasa nada si no subimos nada, pero eso sí, no podremos ver el contenido de otros usuarios que usen esta herramienta. Además, nos permite configurar que nuestras fotos las vean solamente nuestros amigos o que esté disponible para todo el mundo.

Probablemente, la notificación de TikTok Now llegue en un momento chulo, en la calle o cuando estemos tirados en el sofá, por lo que debemos estar preparados y si nos unimos a esta novedad, no debe haber excusas: tenemos que capturar ese video o esa foto. Esta moda “anti - postureo” destaca más impacto en lo auténtico frente al retoque y permite ser más naturales con los seguidores.

