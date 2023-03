¿Perdiste un TikTok que estabas viendo porque cerraste la app sin querer? Así lo puedes recuperar

¿Estabas viendo un vídeo en TikTok y de repente se ha apagado el móvil y no lo has vuelto a encontrar? TikTok es una de las redes sociales más usadas a nivel mundial, de hecho, muestra una gran cantidad de vídeos y gracias a su algoritmo proporciona contenidos que se asocian a los gustos de los usuarios.

Sin embargo, a veces si no has guardado el video y te has quedado sin batería habrás visto que el tiktok ha desaparecido de tus vídeos recomendados por la aplicación. Además, seguro que también después de ver tantos vídeos, piensas que ya no puedes recuperarlo con tanto scroll hacia abajo. No te preocupes porque existe una manera muy sencilla para recuperar ese video que tanto te ha gustado.

Cómo recuperar un vídeo en TikTok

Para acceder al historial de vídeos que has visto en TikTok tendrás que abrir la aplicación y entrar a tu propio perfil. Posteriormente, haz click en el icono de las tres rayas de la esquina superior derecha y accede a la categoría de 'Ajustes y privacidad'. Podrás ver que entre las diversas secciones que aparecen, existe una denominada 'Botón de Historial de videos vistos'.

Este apartado muestra la miniatura de todos los vídeos que has visualizado de forma cronológica. Por lo que gracias a esta herramienta no tardarás apenas unos segundos en encontrar ese TikTok que tanto buscabas durante días.

Además, esta red social también permite no guardar aquellos videos que quieres borrar de tu historial y sobre todo para que no te vuelva a recomendar contenidos similares. Para ello, debes mantener pulsado la miniatura del video que quieres eliminar o también si se trata de una alta cantidad de vídeos también puedes seleccionarlos y borrarlos en bloque.