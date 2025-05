El orbiting es una tendencia de redes sociales en la que una persona no está presente en tu vida, pero se mantiene cerca de ti sin mantener una conversación directa contigo. Esto es posible en redes sociales, porque aunque no mantengas un contacto directo si te siguen siguiendo en tus perfiles de estas apps podrán ver lo que estás haciendo e incluso interactuar de alguna manera, dando un me gusta o comentando una publicación.

Esta práctica puede generar confusión y malestar en la persona que la sufre, ya que percibe una presencia constante pero ambigua del otro individuo. Los expertos advierten que el orbiting puede provocar sentimientos de ansiedad, baja autoestima y dificultades para cerrar ciclos emocionales. La falta de claridad y la ambigüedad en la interacción dificultan la superación de relaciones pasadas, manteniendo a la persona en un estado de incertidumbre emocional.

Orbiting: la conducta que puede estar afectando tu salud emocional sin que lo sepas | TecnoXplora

Identificar esta conducta es el primer paso para mitigar sus efectos. Es importante establecer límites claros en el uso de las redes sociales y, si es necesario, restringir el acceso de ciertas personas a nuestras publicaciones. Fomentar una comunicación directa y honesta en las relaciones personales también puede ayudar a prevenir este tipo de situaciones.

En un mundo cada vez más interconectado digitalmente, es fundamental ser conscientes de cómo nuestras acciones en línea pueden influir en el bienestar emocional de los demás. El orbiting es un recordatorio de la importancia de la empatía y el respeto en nuestras interacciones virtuales.