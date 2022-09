¿Qué es y para qué sirve el nuevo TikTok Now?

Es la red social más importante del momento, a la que todos quieren parecerse, y de lo hecho lo intentan con ahínco. Y ahora TikTok ha estrenado una nueva funcionalidad que sin duda va a dar mucho que hablar, y hacer de esta red social algo incluso más atractivo para los miles de creadores que todos los días suben vídeos. Y no hablamos de profesionales, sino de personas como tú o como yo que con subir un vídeo ya pueden ser considerados creadores en la esfera de esta red social. Esta nueva funcionalidad está pensada para como dice su nombre, plasmar el momento de nuestro día a día y compartirlo con otras personas.

Activa la doble perspectiva grabando vídeos

Eso es lo que básicamente ha activado ahora TikTok con Now, una manera diferente de compartir vídeos, mostrando lo que estamos haciendo en ese momento a nuestro círculo de amigos y familiares. Por eso cuando activamos este modo, no solo se graba lo que tenemos delante con la cámara trasera, sino que además se graba lo que ve la cámara selfie, por lo que se muestra completamente sincronizado el vídeo de ambas cámaras, mostrándonos lo que estamos haciendo en ese mismo momento.

TikTok Now | TikTok

Pero este modo va más allá, y de alguna manera lo toma prestado de la red social BeReal. Ya que este modo lo que propone es que capturemos el vídeo en el momento que recibamos la notificación de TikTok Now. Cuando veamos esta notificación, podremos grabar un vídeo de 10 segundos que nos muestra lo que estamos haciendo en ese momento. Y claro, es algo que podrán ver nuestros contactos más cercanos, como puedan ser familiares o nuestros mejores amigos. De esta forma nos haremos una idea de lo que hacen nuestros contactos en el día a día, compartiendo vídeos más improvisados de lo habitual.

De momento TikTok Now está llegando a Estados Unidos, donde se puede ver el nuevo icono en la parte inferior de la interfaz de esta red social, entre la home y el botón de añadir nuevos vídeos. Eso sí, es una nueva función que una vez más va a proteger a los menores, ya que aquellos que no hayan cumplido aún los 16 años van a ver cómo su cuenta de TikTok Now es privada de forma predeterminada, por lo que estará mucho más limitada, para evitar compartir o ver contenido inapropiado.

Además, los menores de 18 años no podrán compartir contenido en el feed explorar y por último aquellos entre los 13 y 15 años solo podrán comentar contenidos de amigos y así se verán protegidos de terceros usuarios que podrían interactuar de forma inadecuada. Sea como fuera TikTok Now es una nueva funcionalidad que promete mucha diversión, sobre todo a aquellos que usan la red social de forma intensiva. Es de esperar que en las próximas semanas esta nueva funcionalidad vaya llegando a todos los usuarios de la red social para darle un toque aún más divertido. Y ahora que todos copian a TikTok, ya era hora de que la red social china hiciera lo propio con otras, como BeReal.

SEGURO QUE TE INTERESA:

Así es como TikTok podría hacerse con tus datos de tarjetas de crédito y contraseñas