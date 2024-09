Esta es la mejor forma de seguir el estado de tus paquetes: está en Telegram y es 100% fiable

Las estafas son algo muy común en la compra online, por lo que es muy importante saber bien a quién mandamos nuestros datos. Una práctica que se está utilizando mucho es la de mandar un SMS en el que se incluye un enlace con el que podrás saber por dónde va tu paquete. Sin embargo, no es real, pues se trata de una manera de entrar en un enlace desde el que te podrán robar tus datos. Hoy te hablamos de otra aplicación que te ayudará a seguir el estado de tus paquetes y que sí es 100% fiable.

Nos referimos a Telegram, donde encontrarás un boot llamado Mi Trackingque ha sido creado para acabar con todas las estafas relacionadas con el seguimiento de tu producto. Este te ayudará a saber dónde se localiza tu paquete simplemente incluyendo el código de envío. Además de conocer el estado actual, también te permitirá saber si el repartidor ha intentado dejar el paquete en tu casa, pero tú no te encontrabas en ella.

Imagen de un teléfono móvil usando Telegram | Vika_Glitter / Pixabay

Para utilizar este bot deberás entrar en Telegram y, como decíamos, incluir el número de seguimiento del envío. Pero es muy importante no confundir este código con el número de compra del portal online, pues si no el bot no funcionará.

Este bot también permite proporcionar un nombre concreto al paquete para que sea mucho más fácil localizarlo e, incluso, lo puedas identificar si te envían algún mensaje o notificación.