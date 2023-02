Las videollamadas PiP llegan a WhatsApp, ¿En qué consisten?

Hacer videollamadas es de lo más habitual en WhatsApp, y de hecho es seguramente el principal método utilizado cuando se trata de comunicarse con familiares y amigos, quizás a nivel profesional usemos otras herramientas, pero en estos entornos domésticos, lo más habitual es que se utilice este tipo de comunicación por vídeo. Y dentro de estas llamadas había un modo que se esperaba con ganas prácticamente desde que llegaron a la app de mensajería. Hablamos de las videollamadas PiP, que no dejan de ser una forma de visualizar las llamadas que nos parece de lo más práctica.

Se estrenan de momento en iOS

Pues la novedad a la que os referimos es bastante sencilla, y es que los usuarios de la beta de WhatsApp para iOS, conocida como Testflight, ha añadido una de las funciones más esperadas por los usuarios de la app de mensajería. Y Es que llega el modo PiP a las videollamadas de las aplicaciones. O lo que es lo mismo, a la posibilidad de minimizar la pantalla de la videollamada a una simple porción de esta. Eso en realidad tiene muchas implicaciones positivas, porque nos permite realizar las videollamadas de una manera más flexible y sobre todo más eficiente para nuestro tiempo.

Y es que con este modo, podemos estar dentro de una videollamada, y minimizar la pantalla de esta por ejemplo a una esquina de ella, que además podemos mover a nuestro antojo arrastrando con el dedo la ventana por toda ella. De esta manera podemos seguir viendo a las demás personas en la videollamada, ellas también nos ven, y a la vez podemos estar haciendo otras cosas con el móvil, que también pueden estar relacionadas por ejemplo con la propia conversación, y servir de contexto.

Este no es un modo nuevo, de hecho, hay muchas apps que cuentan con él, incluso cuando chateamos en WhatsApp es posible reducir el tamaño de la pantalla para hacer otras cosas mientras utilizamos la app de mensajería. Pero en este caso no era posible al hacer las videollamadas, ya que estas se debían realizar si o si a pantalla completa. Por tanto es de esperar que este mismo modo lo veamos en Android muy pronto, como decíamos antes, en iOS de momento es solo una versión previa, por lo que el grueso de usuarios del sistema operativo de Apple no van a poder disfrutar de esta funcionalidad todavía.

Lo mismo ocurre con los de Android, que por lo que vemos todavía no han podido hacer lo propio en la beta de la aplicación, donde de momento no hay rastro de la función. Pero es de esperar que pronto podamos saber algo más, y que al menos llegue a los beta testers. Eso sí, no debería llegar a los usuarios estables de la aplicación, como mínimo hasta dentro de unos meses. Sin duda una función que vamos a agradecer y mucho cuando esté disponible para todos, porque no nos ata a la aplicación mientras mantenemos la videollamada, que no siempre necesitará de que estemos delante de la cámara o dedicados en cuerpo y alma a ella.