Cómo eliminar definitivamente tu cuenta de Instagram

Si por alguna razón quieres eliminar por completo tu cuenta de la red social Instagram, debes saber que no puedes hacerlo desde la página web ni desde la aplicación. En el vídeo te mostramos los pasos que debes seguir para eliminar tu cuenta de forma definitiva.

En primer lugar, deberás acceder al siguiente enlace. A continuación, inicia sesión con tu cuenta de Instagram y después selecciona la razón por la que deseas eliminar tu cuenta del menú desplegable. Por último, escribe de nuevo tu contraseña y selecciona el botón `Eliminar´ y tu perfil desaparecerá de la red social para siempre.

Recuerda que puedes guardar todo el contenido de tu cuenta antes de eliminarla, así como tus fotos o vídeos, ya que de lo contrario se perderán cuando la borres y no podrás recuperar ningún documento. Puedes descargar una copia de todo tu contenido a través de la aplicación de Instagram, mediante la opción `Descargar datos´ que encontrarás en la sección de seguridad dentro de la configuración de tu perfil. La aplicación te solicitará un correo electrónico al que quieras que se manden todos los documentos, y posteriormente podrás descargarlos accediendo al enlace que hayas recibido.

El proceso de eliminación de los datos en esta red social puede tardar hasta tres meses desde el momento en el que elimines tu cuenta. Por tanto, Instagram almacenará tus datos durante algún tiempo por si se diese el caso de alguna infracción, para prevenir daños o por cuestiones legales.

Eliminar tu cuenta de Instagram de forma temporal

Si lo que necesitas es un respiro de las redes sociales pero no quieres borrar por completo tu cuenta de Instagram, la aplicación te da la posibilidad de desactivar tu perfil de forma temporal. Para hacerlo, deberás seguir estos pasos:

Inicia sesión en la página de Instagram desde el navegador web, ya que por el momento no se permite eliminar una cuenta desde la aplicación móvil

Una vez estés dentro de tu cuenta, busca la sección `Editar perfil´ al lado de tu nombre de usuario

Desliza hacia abajo y selecciona la opción azul `Desactivar mi cuenta temporalmente´

Se te abrirá una nueva página donde deberás elegir la razón por la que deseas inhabilitar tu cuenta y deberás insertar tu contraseña

Pulsa la opción `Inhabilitar temporalmente la cuenta´

De esta forma, tus fotos no se borrarán y tus datos no desaparecerán, sino que estarán ocultos para todos los usuarios de Instagram. Reactivar tu cuenta después de haberla inhabilitado no requiere un proceso concreto, sería suficiente con iniciar sesión de nuevo a través de la aplicación de la página web y tu cuenta estaría reactivada.

