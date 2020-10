Cómo eliminar una cuenta de hotmail o gmail definitivamente

Durante toda nuestra vida solemos tener más de una cuenta de correo electrónico. Es probable que, para la primera de ellas, ni siquiera usaras tu nombre real. Tal vez decidieras emplear un nick o un apodo. Quizás tengas más de una porque has estado en varias instituciones para las que no querías utilizar la misma dirección de e-mail. Es totalmente normal. Sin embargo, puede que ahora tengas varias cuentas, ya sean de gmail o de hotmail, que ya no usas. En este vídeo te contamos cómo eliminarlas para siempre.

El correo electrónico es una herramienta indispensable en nuestro día a día. Nos comunicamos en numerosas ocasiones a través de él e, incluso, hay ciertas instituciones oficiales que te lo piden para cualquier trámite. Por tanto, no es arriesgado decir que casi todo el mundo que tiene acceso a internet posee, al menos, una cuenta de gmail o de hotmail.

Normalmente, a lo largo de nuestra vida, llegamos a tener varios perfiles. Podemos tener uno personal, otro de la universidad y otro para el trabajo, por ejemplo. Sin embargo, algunos se quedan antiguos y, en ocasiones, solo son el origen de confusiones para aquellos que quieren ponerse en contacto con nosotros. Es importante que sepamos qué direcciones de correo tenemos en desuso y cuáles no. De este modo podremos estar pendientes solo de las necesarias y deshacernos del resto.

Además, gracias a los móviles, ahora podemos tener varias cuentas de e-mail en nuestro dispositivo. Podremos consultar uno u otro dependiendo de lo que necesitemos e incluso añadir notificaciones, silenciar cuentas y muchas otras más funcionalidades.

Para evitar problemas, lo mejor es que borres todos aquellos perfiles de gmail y de hotmail que no utilices. Sin embargo, puede que tengas problemas para hacerlo. En este vídeo te explicamos paso a paso qué debes hacer para borrar las cuentas de correo electrónico que ya no usas.

