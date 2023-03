Cómo compartir vídeos de TikTok en apps de Meta

TikTok es una de las redes sociales más usadas a nivel mundial y constantemente está realizando nuevas actualizaciones para sus consumidores. Además, se trata de una aplicación que permite compartir videos cortos, sonidos, perfiles de creadores o videos populares con tus seguidores, familiares, amigos y a través de otras redes sociales.

Seguro que no conocías esta función y posiblemente para ti sea nueva. Se trata de compartir vídeos de TikTok con tus seguidores en otras redes sociales del grupo Meta como Facebook e Instagram para que puedan tener más visibilidad a los contenidos compartidos por las diversas redes sociales.

Con esta nueva herramienta, el contenido de TikTok puede tener una segunda vida en otras redes sociales. Para usarlo, solamente tendrás que acceder al video que deseas compartir y pulsar en los 3 puntos para abrir las opciones de compartir el vídeo. A continuación, te aparecerán una serie de aplicaciones y entre todas las redes sociales que aparecen en el menú, debes seleccionar aquellas en las que quieras publicar el contenido, ya sea Facebook o Instagram.

TikTok, como cualquier red social, tiene sus peligros | Solen Feyissa / Unsplash

De esta forma, podrás compartir los diversos contenidos que están publicados en las diferentes redes sociales para que tanto tus seguidores de TikTok como los de Instagram y como tus contactos de Facebook puedan disfrutar del mismo contenido.

Instagram ofrece varias opciones, por lo que exportarlo a esta red social podrá ser como una historia de Instagram, como un mensaje directo o compartido como una publicación en tu feed. Esto mismo sucede con las demás plataformas del grupo Meta, tanto con WhatsApp como con Facebook. Esto no es todo, ya que si no tienes estas redes sociales y prefieres hacer un uso frecuente de Telegram y Twitter, no te preocupes porque también permite compartirlo.