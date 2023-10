Xiaomi 14: ya puedes descargar sus nuevos fondos de pantalla

Uno de los modelos que llegará la próxima primavera a España, pero que ya ha salido en china es el Xiaomi 14. Este ya vendrá con HyperOS el nuevo sistema del fabricante chino, pero hasta su llegada podemos disfrutar ya de sus nuevos fondos.

Nuevos fondos de pantalla del Xiaomi 14

Xiaomi ha decidido dar por finalizado el desarrollo de su antiguo sistema operativo MIUI, esta será sustituido por HyperOS. No todos los usuarios de dispositivos de su marca tendrán acceso al nuevo sistema. Pero esto no les impedirá disfrutar de los nuevos diseños de fondos de pantalla que han preparado para su recién llegado. El cual ha adelantado su lanzamiento, solo once meses después de la llegada de su procesador. Hasta ahora los lanzamientos se habían producido en los meses de enero o febrero, pero en esta ocasión su aparición ha sido mucho más temprana de la habitual, ni siquiera han esperado a finalizar octubre para sacarlo en china.

Nuevos fondos Xiaomi 14 | Tecnoexplora

Las novedades que incluye además de nuevas funciones es un rediseño de su interfaz, así como de una completa colección de nuevos fondos de pantalla. Como ya nos tienen acostumbrados, cada modelo tiene sus propios fondos que lo diferencian del resto. No podía ser de otro modo y el nuevo móvil del fabricante chino que aun no ha salido en Europa ya tiene los suyos.

Se trata de una colección de 4 fondos abstractos disponible en cuatro colores: burdeos, gris, verde y azul. Una combinación de formas que se entrecruzan formando una imagen abstracta gracias a los volúmenes que generan las luces y sombras. Un diseño que se lucirá al máximo gracias a la gran calidad de la pantalla que monta el Xiaomi 14. Una pantalla AMOLED HDR 10, con un brillo que puede alcanzar hasta los 3000 nits y una frecuencia de muestreo de 2160 Hz. Que nos ofrece unos negros intensos y un alto contraste con los que la imagen esta mucho más definida, así como una gran saturación de los colores, con lo que conseguimos colores vivos y vibrantes.

Aunque no están disponibles en nuestro país, podemos descargarlos de forma gratuita, desde el canal de Telegram de EqualLeaks.

de EqualLeaks. Para descargarlos entra en Telegram y busca el canal de difusión o pulsa en el enlace anterior.

Una vez accedemos a los fondos, pulsa sobre la imagen que más te interese y descárgala.

Para aplicarlo como fondo de pantalla en nuestros dispositivos.

Mantén pulsada la pantalla principal de tu móvil hasta que aparezca un nuevo menú.

de tu móvil hasta que aparezca un nuevo menú. Dependiendo de la capa de personalización de Android de nuestro móvil, encontraremos opciones como fondo de pantalla o tema.

Desde este apartado, seleccionamos si queremos colocarlo como imagen de fondo, en la pantalla de bloqueo o en ambas.

Accede a la galería de fotos, descargas o en la ubicación en la que has guardado previamente la imagen y selecciónala para aplicarla , según tus preferencias.

, según tus preferencias. Una vez aplicado podrás disfrutar de la nueva experiencia.

Pero estos no son los únicos fondos nuevos que vamos encontrar, hace unos días pudimos ver cómo serán los nuevos fondos que se incluyen con HyperOS. Una colección más extensa en el que podemos encontrar hasta 4 categorías entre fondos abstractos y de naturaleza. Estos con varios motivos y colores diferentes con los que dar un aspecto elegante a la pantalla de nuestros teléfonos móviles.