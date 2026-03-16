Vivo patenta un smartphone con una revolucionaria pantalla enrollable vertical

Las pantallas enrollables poco a poco van saltando del imaginario colectivo al mundo real. Y cada vez son más los prototipos reales que aparecen en las ferias más importantes con tecnologías que hasta hace poco solo podíamos soñar. En esta ocasión hemos conocido un nuevo dispositivo, que ahora de momento es solo una patente, una idea que podría convertirse en el futuro en un producto real. Y desde luego a este que ha registrado Vivo no le iba a faltar atención.

Un smartphone revolucionario

Este tipo de pantallas ya las hemos visto en prototipos de portátiles, que han expandido sus pantallas tanto a lo alto como a lo ancho. En esta ocasión la patente de Vivo apunta a un smartphone que ve cómo su pantalla crece a lo alto, por lo que su panel se extiende verticalmente para que la pantalla aumente su tamaño de forma cómoda y natural.

Este dispositivo se ha dejado ver en una patente donde se pueden apreciar los planos y esquemas sobre cómo sería el diseño de este smartphone. Con una relación de aspecto similar a la de cualquier otro smartphone, pero que cuando activamos la pantalla enrollable, crece hacia arriba, y transforma la pantalla a un largo y estrecho panel, que podría tener mucho más sentido al girar el teléfono horizontalmente.

Junto a este esquema, los filtradores han recreado también el posible diseño del teléfono de Vivo una vez hubiera llegado al mercado, siempre basándose en los propios esquemas entregados junto a la patente. En ese esquema se puede ver una pantalla triple dispuesta de manera horizontal. En la recreación y en los esquemas se puede apreciar que el grosor de la pantalla es prácticamente imperceptible, siendo de apenas de uno o dos milímetros.

Lo que no nos queda claro aquí es el sentido que puede tener esta pantalla con un factor de forma tan extremo como el de este smartphone. Y es que como se puede ver en los esquemas y el render adjuntos a la filtración, la pantalla podría crecer alrededor de un 30% más respecto del tamaño habitual de pantalla de un smartphone común.

Obviamente el consumidor siempre le encontraría sentido a este tipo de pantallas, porque todos agradecemos siempre que el panel sea todo lo grande posible sin afectar a la portabilidad del dispositivo. Ahora bien, hablamos de una patente, y eso quiere decir que es un smartphone que puede que llegue a ser realidad en algún momento.

O que termine sencillamente en un cajón y no conozcamos más de él que los simples esquemas y render. Lo que es evidente es que la tecnología enrollable está cada vez más cerca de convertirse en una realidad en el mercado, y que quizás a finales de este año o en 2027 podamos tener ya algún modelo comercializado.