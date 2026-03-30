El vivo V70 FE llega a España con una cámara de 200 MP y una batería inagotable

Vivo sigue ampliando su catálogo para ofrecer una gama de soluciones de lo más variada. Y la firma acaba de anunciar que el vivo V70 FE ya está en España. Un móvil equilibrado en casi todos los frentes importantes para el usuario actual.

La marca apuesta aquí por una fórmula que mezcla diseño cuidado, una ficha técnica ambiciosa, una batería enorme y un apartado fotográfico que busca llamar la atención desde el primer vistazo con una cámara principal de 200 MP.

Y todo en un teléfono que parte de los 399 euros para posicionarse como uno de los mejores teléfonos de gama media que puedes comprar en 2026.

Diseño y características del vivo V70 FE

Comenzaremos hablando del diseño del vivo V70 FE, un equipo que llega en colores Azul Océano y Lila Floral, con una trasera curvada que se integra con el marco para mejorar el agarre. A esto se suma resistencia IP68 e IP69 para que el agua y el polvo no sean un problema. Veamos cómo se comporta el vivo V70 FE a nivel técnico. Porque su apartado multimedia apunta maneras.

vivo V70 FE | Vivo

Hablamos de un panel AMOLED de 6,83 pulgadas y resolución 1,5K, acompañado de una tasa de refresco de 120 Hz . Ojo, que vivo también destaca un brillo de hasta 1.900 nits y una densidad de 449 píxeles por pulgada, por lo que la calidad de imagen será soberbia.

Pasando a la potencia bruto, el vivo V70 FE apuesta por un procesador MediaTek Dimensity 7360-Turbo, un SoC de gran potencia y que llega acompañado por 8 GB de RAM, ampliables virtualmente con otros 8 GB, y configuraciones de 256 o 512 GB de almacenamiento.

vivo V70 FE | vivo

Y que no te preocupe el calor con un hardware tan potente, ya que el vivo V70 FE apuesta por un sistema de cámara de vapor para disipar cualquier posible problema de temperatura.

Pasando al apartado fotográfico, la cámara del vivo V70 FE es sorprendentemente completa para su precio. Cuenta con un sensor principal de 200 MP con estabilización óptica de imagen, basada en un sensor Samsung HP5 de 1/1,56 pulgadas.

A esto hay que sumarle una cámara ultra gran angular de 8 MP y, en la parte frontal, una cámara para selfis de 32 MP. Tampoco faltarán funciones asistidas por IA para brindar los mejores resultados.

vivo V70 FE | vivo

Cerramos con una autonomía que apunta maneras. Y es que, el vivo V70 FE integra una batería BlueVolt de 7.000 mAh, con una carga rápida FlashCharge de 90 W para que cargues tu equipo en tiempo récord.

Disponibilidad y precio

En cuanto al precio, el vivo V70 FE ya está disponible en España desde hoy, 30 de marzo. La versión de 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento cuesta 399 euros, mientras que la de 8 GB y 512 GB sube a 449 euros. Además, hay una edición bundle que incluye cargador FlashCharger de 90 W y auriculares vivo Buds Air 3: en ese caso, el modelo de 256 GB cuesta 449 euros y el de 512 GB alcanza los 499 euros.