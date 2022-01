¿Tienes sospechas? Así puedes saber si tu móvil es original y no un "clon chino"

Aunque es cierto que nadie regala duros a cuatro pesetas, podemos vernos tentados a adquirir teléfonos móviles a precios mucho más bajos de su precio de venta. Pero esto supone abordar ciertos riesgos que debemos conocer. A continuación, te damos algunas herramientas que puedes usar para saber si lo que has comprado es realmente lo que parecía o si se trata de un clon chino.

Cómo reconocer un clon chino

A primera vista puede parecernos que lo que hemos comprado es realmente lo que estábamos esperando, pero podemos llevar a cabo una serie de comprobaciones para conocer con exactitud que es así. Una de las primeras comprobaciones que podemos hacer sin necesidad tan siquiera que encender el móvil es la autenticidad de los sensores de las cámaras. A menudo una de las señales que nos alertan de la poca autenticidad de los móviles son sus cámaras. Es habitual que estos dispongan de varios sensores en la parte posterior de sus carcasas. Pero no todos puede serán reales y estarán operativos. En la red se pueden encontrar multitud de estos con el que podemos simular que dispone de sensores que en realidad no son funcionales.

También podemos comprobar la calidad abriendo la app de la cámara, tomando una fotografía y comparando el resultado con otros móviles. Una vez encendemos el teléfono otra de las señales de alarma es la tasa de refresco de la pantalla, la suavidad con la que se mueven los menús es una de sus principales característica. Además de la falta de color y definición de estas. Pero la prueba definitiva con la que podemos saber que es lo que realmente estamos comprando la podemos realizar instalando CPU-Z. Con está app realizamos un escaneo completo del hardware y software del teléfono.

Podremos conocer desde el procesador que monta y la velocidad de este, la memoria RAM y almacenamiento, versión del software, tamaño de la pantalla y el tipo de esta, aunque el dato arrojado puede que no sea del todo fiable. Además de esto, podemos comprobar el estado general del dispositivo. El estado de las baterías es algo muy a tener en cuenta, también podemos comprobar las características de la misma desde la tecnología que usa, el voltaje y capacidad de esta, pero sobre todo del estado de salud de la misma. Además, podemos conocer la cantidad y tipo de sensores con los que cuenta el dispositivo en cuestión. La aplicación está disponible para la descarga tanto en iOS como en Android.

Aparte de todos estos aspectos, algo que no debemos pasar por alto es la seguridad, pues al tratarse de dispositivos de origen desconocido no sabemos si podemos fiarnos de dónde acabaran nuestros datos. Aunque la interfaz del teléfono replica a la perfección la capa de personalización del fabricante, puede que usándolo pongamos en peligro nuestros datos, exponiendo información tan importante como usuarios y contraseñas, ya que al carecer de certificación desconocemos a que servidores se conectan y donde pueden acabar nuestros datos. Además, es normal que el software que se use esté bastante anticuado, por ejemplo, en un Galaxy S21 Ultra "de pega" encontrarnos con Android 7, lo que multiplica las vulnerabilidades de seguridad del sistema. Por lo que antes de iniciar sesión en cualquier aplicación o servicios debemos asegurarnos de que podemos hacerlo de forma segura.