Te puede gustar más o menos la compañía con sede en Cupertino, pero nadie puede negar que su gama de teléfonos son una oda al buen gusto, tanto en términos de diseño, como de usabilidad. Quien tiene un teléfono iPhone es consciente del mimo con el que hay que tratar a esta clase de dispositivos

En lo que se refiere a su sistema operativo, Apple puede estar orgulloso de la calidad de su privacidad y seguridad, pero sus barreras no son infranqueables. Ya en su momento se descubrió una peligrosa vulnerabilidad relacionada con el WiFi, donde podían acceder a los datos de tu teléfono. Pero esta vez es diferente, y puede que peor.

Si te conectas a esta red, perderás el WiFi de tu iPhone para siempre

IPhone 12 Pro Max | Photo by Dennis Brendel on Unsplash

Hace algunas semanas se descubrió por primera vez un problema realmente curioso. Usuarios se encontraron con que, al conectarse a una red inalámbrica con un nombre en específico, el iPhone dejaba de poder conectarse a las redes WiFi para siempre, sin posibilidad de arreglo. Teniendo en cuenta los precios de los teléfonos de la firma con sede en Cupertino, este es un problema terrible.

Y es que hay que reconocer que a pesar de haber buenas tarifas de datos, no hay nada como la comodidad del WiFi en tu hogar o el de amigos, por ejemplo. Tras este hallazgo, la comunidad no se ha quedado de brazos cruzados, y comenzó una investigación para averiguar si existen más combinaciones de caracteres que causen el mismo problema a los teléfonos iPhone. Y como era de esperar, este trabajo ha logrado su objetivo, pues ha aparecido otro nombre de red que no debes usar.

Pon atención a las redes públicas

Wifi desactivado | Photo by Charles Deluvio on Unsplash

Lo positivo de este problema es que no vas a tener que tomar medidas de seguridad en tu hogar, pero sí con las redes públicas. No son nuevas las advertencias con respecto a estas redes y los robos de datos. Pero ahora, y si es que tienes un iPhone, más vale que procures mantenerte alejado de ellas. Estamos rodeados de amantes de lo ajeno a los que no les importa malograr una configuración red con estos nombres infectados, y así ver cómo usuarios van conectándose y cayendo en su trampa.

Según la fuente de esta información, el protagonista de este problema con el WiFi en el iPhone es el símbolo “%”, ya que la nueva SSID que te va a dar problemas en tu terminal es la de "%secretclub%power".

En el caso de que conectes tu teléfono a una red WiFi con este nombre, dile adiós a poder conectarte a cualquier otra red, pues tu dispositivo desconectará para siempre el conector de redes inalámbricas. A menos que Apple publique un parche, no podrás volver a usarlo, aunque también puedes borrar todos los ajustes de red. Eso sí, hay usuarios que han reportado que esta última opción no les ha funcionado. Por si no llegaste a enterarte, el anterior SSID era "%p%s%s%s%s%n".

Se sospecha que el uso del símbolo “%” se debe a que de forma habitual, es empleado “en lenguajes de programación para formatear variables en una cadena de salida. En C, el especificador '% n' significa guardar el número de caracteres escritos en la cadena de formato en una variable pasada a la función de formato de cadena". En resumen: ten cuidado a la hora de conectarte a una red WiFi que no conozcas con tu iPhone, así evitarás dolores de cabeza innecesarios.