Se filtra la primera imagen real del Samsung Galaxy S26 FE

Poco a poco vamos conociendo más detalles de los Galaxy S27, que llegará a comienzos del próximo año, pero antes que ellos, lo normal es que llegue otro modelo al mercado. Concretamente, hablamos del Samsung Galaxy S26 FE, el que será el nuevo móvil de gama media premium de la marca coreana. Un terminal que se ubicará como un teléfono de altas prestaciones a un precio más asequible. Y ahora se ha filtrado precisamente el aspecto del teléfono, a través de una imagen real.

Este es su familiar aspecto

Y, como suele ser habitual, el teléfono se ha dejado ver en una certificación, que nos avanza que este teléfono está un poco más cerca de ser una realidad. La certificación es la WPC, de la Wireless Power Consortium, por donde ha pasado con el modelo SM-S741. El paso por la certificación es precisamente lo que ha generado esa primera imagen real del móvil, tal y como ha pasado por la certificación, con su aspecto real.

Y como habéis podido comprobar, el teléfono vuelve a ser muy similar a su predecesor. En este caso es casi idéntico al S25 FE, pero el principal cambio que se ve es el módulo de cámara que rodea a los tres sensores, que en este caso tiene forma de pastilla vertical con los bordes ovalados. Esto le da un toque algo retro al teléfono, con un aspecto que tenían ya otros modelos años más atrás, pero vamos, pocas novedades más en lo que al diseño se refiere.

El teléfono se ha dejado ver previamente en el test de rendimiento de Geekbench, uno de los más célebres del segmento de smartphones, y donde mostró una puntuación de 2426 puntos en la prueba de un núcleo y de 8004 puntos en la versión multinúcleo de la prueba de rendimiento. Esto lo ha hecho en otras ocasiones con el procesador Exynos 2500 acompañado de 8GB de memoria RAM.

Ese paso fue en el mes de abril, por lo que se va confirmando poco a poco el desarrollo del nuevo modelo FE y sobre todo su cercanía con el lanzamiento final, que parece bastante cercano. Ciertas informaciones apuntan a que el nuevo modelo contará con un precio superior al de su predecesor, aunque es algo que nos podíamos esperar.

A pesar de ello, Samsung está trabajando para ofrecer un precio competitivo. Y para ello está utilizando paneles CSOT. Se espera que el terminal se presente a finales de este año 2026, antes de las Navidades, y de que lleguen los Galaxy S27 a principios del próximo año. Como hemos visto, una de sus novedades será el nuevo procesador Exynos 2500, la evolución natural en términos de rendimiento.

De hecho, se trata del mismo utilizado en un móvil de alta gama como el Samsung Galaxy Z Flip 7. De momento sabemos que ya es una realidad, que pasa por certificaciones mostrando su diseño real, y que va a ser un móvil más potente que su predecesor, al menos. Veremos con qué más nos sorprende.