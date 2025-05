El Samsung Galaxy Z Flip 7 FE se filtra al completo y se queda sin secretos

Sin duda es uno de los móviles más esperados de este 2025. Ya lo esperábamos hace meses, pero se ha ido retrasando e incluso hemos llegado a conocer informaciones sobre una posible cancelación de este modelo. Pero nada más lejos de la realidad, porque este terminal se ha vuelto a filtrar de forma masiva, dejando al descubierto sus características más importantes, y prácticamente todas las incógnitas que estaban por conocer aún. Un terminal que sin duda está más cerca que nunca, y que promete ser el plegable más barato de los coreanos.

Ficha técnica filtrada del Samsung Galaxy Z Flip7 FE

Cuando hablamos de smartphones plegables, Samsung es sin duda el líder, y por primera vez, la marca se plantea lanzar un segundo Flip con formato concha y en un segmento de precio más accesible. Ahora se conoce casi todo de este teléfono, gracias a la filtración de un medio griego. Un terminal que, por lo que conocemos, estará basado más bien en una mezcla de los Flip de recientes generaciones con un precio más bajo.

Por lo que conocemos ahora, el Samsung Galaxy Z Flip7 FE llegará con una pantalla de 6,7 pulgadas, con tecnología LPTO Super AMOLED 2X, con una tasa de refresco de 120 Hz, por lo que en este aspecto las especificaciones son las mejores. Fuera, la pantalla externa será la misma del actual modelo, el Galaxy Z Flip 6, con un tamaño de 3,4 pulgadas, y con un notch que rodea a la cámara dual.

El procesador de este teléfono nos da una idea de dónde se va a situar en la gama. Ya que llegaría con el Snapdragon 8 Gen 3. Este es el chip de alta gama lanzado en 2024, para los móviles de alta gama Android, por lo que será igualmente un móvil muy potente, a la altura de los mejores. Por tanto, es un terminal que nos ofrecerá unas prestaciones que no se verán resentidas por un precio inferior.

La cámara de fotos contará con dos sensores, con uno principal de 50 megapíxeles, y uno secundario de 12 megapíxeles, un ultra gran angular. La cámara para hacer selfies contará con un sensor de 10 megapíxeles. La filtración apunta a que las tres cámaras serán capaces de grabar vídeo con resolución 4K y 60 fps.

La batería no será muy grande, algo, por otro lado, bastante habitual en móviles plegables con este formato. Y es que tendrá una de 4000 mAh, que se podrá cargar con una potencia de 25 W. También será compatible con carga inalámbrica de 15W, lo que no es muy rápido, pero al menos permite cargarlo sin cables. Tendrá resistencia IP48 frente al agua y el polvo, no es muy elevada, pero algo es algo desde luego.

El resumen de esta filtración es que parece que el próximo FE plegable será básicamente un Samsung Galaxy Z Flip 6, con un precio más ajustado. A falta de conocer nuevos detalles más específicos sobre su ficha técnica. Falta por conocer lo más importante, su precio, que probablemente será inferior a los mil euros.