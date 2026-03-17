Los Samsung Galaxy A37 y A57 ya están listos, y se han filtrado en un vídeo

Dos de los móviles de gama media de Samsung más esperados están a la vuelta de la esquina, y buena muestra de ello es que ahora ambos se han dejado ver en un vídeo de manera totalmente funcional. Esto dice mucho de lo que podemos esperar de estos nuevos smartphones, sobre todo cuándo esperarlos, porque todo apunta a que el lanzamiento podría producirse en cuestión no de semanas, sino incluso de días.

Listos para lanzarse al mercado

Los videos de los Samsung Galaxy A37 y A57 completamente funcionales se han dejado ver ahora en una cuenta de TikTok, que tiene como principal país de actividad Tailandia. Por tanto ya podemos situar a estos dos modelos en aquel país, donde ya estaría listo para ser comercializado, en base a lo que desprenden estos vídeos. Y es que gracias a ello, en las imágenes capturadas de los propios vídeos, se puede ver a estos teléfonos en acción.

El Galaxy A57 aparece en un bonito color morado, mientras que el Galaxy A37 hace lo propio en un color gris azulado muy interesante. Externamente ambos móviles cuentan con módulos de cámara de tres sensores, y se diferencian entre sí por el color del propio módulo, que vemos en el A37 es de color gris. Las imágenes que ha compartido Android Headlines sobre estos teléfonos en vivo, los muestran con diferentes pantallas de One UI 8.5 en acción.

Como la cámara de fotos totalmente funcional, así como la pantalla de inicio donde ya podemos ver los tradicionales iconos de Android con el particular aspecto de la capa de personalización de Samsung. También en el caso del A37 podemos ver la pantalla de configuración inicial. Así que parece evidente que estos dos nuevos teléfonos podrían presentarse esta misma semana o la que viene al menos en estos países asiáticos.

Porque da la impresión de que las imágenes han sido captadas en un comercio a donde ya han llegado unidades de estos teléfonos. Recordemos que el Samsung Galaxy A57 llegará con una pantalla de 6,6 pulgadas con tecnología AMOLED, así como resolución Full HD+ y tasa de refresco de 120Hz. Su procesador sería un Exynos 1680, y contaría con 6GB, 8GB y 12GB de memoria RAM, así como un almacenamiento interno de 128GB o 256GB.

Su cámara tendrá sensores de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y un macro de 5 megapíxeles. Su batería será de 5000mAh y tendrá una potencia de carga de 45W. Respecto del Samsung Galaxy A37, este tendrá una pantalla AMOLED de 6,7 pulgadas, así como una cámara con sensores de 50 megapíxeles, 8 megapíxeles y 5 megapíxeles. Su procesador será un Exynos 1480 y la batería será la misma de 5000mAh.