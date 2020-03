Lo mismo habrás pensado que no puede ser muy complicado apagar un teléfono, pero podemos asegurarte, si no lo has vivido, que en los últimos años algunas compañías se han esmerado mucho en convertir ese sencillo trámite en una complicada combinación de botones, pulsaciones y menús que podrían acabar cansando al usuario que, harto, optaría por silenciar el terminal y esperar a que la batería se agote sola.

Pues bien, hay casos que, como dirían algunos, están documentados. Por ejemplo, el momento en el que Apple decidió cambiar su viejo diseño con botón home por los nuevos iPhone X y, de repente, el botón de apagado ya no era el botón de apagado. ¿Cómo podíamos hacerlo? Pues con una combinación concreta que daba acceso a un menú, ahí sí, con la posibilidad de desactivar el terminal.

Pues bien, Samsung parece que ha querido seguir los pasos de Apple y sus nuevos Galaxy S20 llegan a las tiendas con un botón que ya no es el de encendido/apagado, sino el 'botón lateral'. Literal. Así se llama ahora ese lugar en el que tenemos que ir a buscar el menú para apagar el teléfono, que coincide con el mismo donde podemos activar el asistente de los coreanos, Bixby.

¿Cómo apago mi Samsung Galaxy S20?

Bueno, pues vamos allá. Deciros que ese 'botón lateral' de los nuevos smartphones tiene dos modos de uso: si lo pulsamos una sola vez apagaremos la pantalla para bloquearlo, como siempre, pero si hacemos un toque más largo entonces ya no veremos el menú de apagar o reiniciar el terminal sino que saltará el asistente. ¿Entonces? Bueno, pues aquí empiezan las combinaciones de botones.

Para que podamos apagar el teléfono tendréis que pulsar a la vez ese 'botón lateral' y 'bajar volumen' por lo que os aparecerá la pantalla con los tres iconos de apagado, reinicio y modo de emergencia, amén de configuración del 'botón lateral' (ojo, que luego os remitiremos aquí). Seguro que esa combinación que os hemos contado os suena de algo, ¿verdad? Efectivamente, se trata del atajo que Samsung tenía hasta ahora para hacer una captura de pantalla pero, como os podéis imaginar, ya no podréis seguir haciéndolas de la misma manera.

Cómo apagar los nuevos Samsung Galaxy S20 | Tecnoxplora

Existe otro modo que no necesita de pulsar botones y sí acceder a un nuevo menú dentro de Android, que está presente en los nuevos Galaxy S20. Para acceder a él simplemente tendremos que ir a las notificaciones (deslizando el dedo desde la parte superior de la pantalla hacia abajo) y arriba a la derecha veréis dos iconos sobre el Wifi, el bluetooth, la linterna, etc.: simplemente tocáis allí y entraréis en la misma pantalla que aparecía antiguamente al pulsar el botón de encendido/apagado en todos los smartphones de los coreanos anteriores a estos S20.

Si a estas alturas del artículo os habéis hecho un lío, no os preocupéis porque Samsung nos ofrece la oportunidad de devolver las cosas a su sitio y configurar el 'botón lateral' como si se tratara del de encendido/apagado de un Galaxy S10, un Note10, etc. Solo hay que ir al menú de configuración del botón físico (el que antes os dijimos que volveríamos a mencionar) y decirle que la pulsación larga sirva para mostrar el menú de encendido/apagado y no el de espera de Bixby. Así se terminarán los problemas.