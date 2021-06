La gran mayoría del consumo de Internet que se realiza hoy en día no se produce en ordenadores, sino a través de móviles. Se trata de una tendencia que se confirma año tras año, gracias a las mejoras de rendimiento de los dispositivos y a la adaptación de las páginas webs al formato móvil, entre otros factores.

Los dispositivos móviles aportan la gran ventaja de poder acceder a cualquier información estés donde estés, siempre que tengas una buena tarifa de datos y suficiente cobertura. Sin embargo, este nuevo consumo plantea una serie de dificultades añadidas si lo comparamos con el uso de ordenadores de sobremesa o portátiles.

Desde el punto de vista de la usabilidad, uno de los principales desafíos de los desarrolladores de sistemas operativos para móviles consiste en la implementación de un teclado digital, a falta del teclado físico que está presente en cualquier ordenador convencional. Todas las teclas de un teclado físico deben estar disponibles en un teclado virtual, con la gran diferencia de que el espacio es mucho más reducido. Debido a esta dificultad, algunas de las teclas que vemos en los teclados físicos de toda la vida no están visibles por defecto en el teclado del móvil, sino que has de saber cómo acceder a ellas.

Si tu uso del móvil es más bien informal, puede que la opción más sencilla para adaptarse a estos inconvenientes sea habituarse a escribir tan sólo con las letras y símbolos más accesibles del teclado digital. Por ejemplo, es muy común que los hispanohablantes omitan el signo de apertura de interrogación al formular en una pregunta en un chat como WhatsApp. En las configuraciones estándar, lo normal es que sólo veamos el signo de cierre de interrogación, que es el único que se utiliza en el inglés y en muchos otros idiomas.

No obstante, si no quieres tener que alterar tu forma de expresarte o si simplemente te gustaría escribir más rápido, existen multitud de atajos de teclado que no siempre son conocidos por el usuario medio. Estos trucos pueden hacerte la vida mucho más fácil, de forma que no tengas que perder tiempo en encontrar ese símbolo que te falta para que tu mensaje quede perfecto.

En concreto, el teclado del iPhone oculta varias funcionalidades secretas que te ayudarán a escribir mucho más rápido. Estos atajos, ideados por los diseñadores de Apple para hacer más sencillo el proceso de escritura te ayudarán en los momentos más engorrosos. Por ejemplo, ¿a que alguna vez te has dado cuenta de que has escrito una errata y has querido ir para atrás para corregirlo sin tener que borrar todo el mensaje? ¿Alguna vez has querido alterar el orden de una frase y no has encontrado otra forma que borrar, borrar y borrar? ¿Te parece un engorro poner puntos y directamente los omites?

Todos estos problemas tienen una solución sencilla con los métodos que te mostramos paso a paso en el tutorial en vídeo de la parte superior de esta noticia. En algunos casos, la barra espaciadora cumple muchas de estas funciones si interactúas con ella de forma diferente a la habitual, dejándola apretada o pulsando rápidamente varias veces. Otras opciones requieren que toquemos otras teclas de manera determinada. En todos estos casos, el atajo que nos propone Apple nos permitirá ahorrar tiempo y escribir mucho más rápido, por lo que es totalmente recomendable incorporarlas en el uso cotidiano del iPhone.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:

¿Qué significan los puntos naranja y verde que aparecen en tu iPhone?