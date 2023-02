El Redmi Note 12 4G se deja ver de nuevo, ¿qué sabemos de él?

El próximo domingo se va a celebrar en el MWC de Barcelona uno de los eventos más importantes de Xiaomi a nivel global, con la presentación a priori de los Xiaomi 13 y 13 Pro. Estos móviles se presentaron a finales de año en China, mientras que la marca sigue trabajando en su fructífera gama media. Uno de los siguientes lanzamientos será el Redmi Note 12, su esperada nueva generación que por lo que vemos ahora está muy viva, tal y como se puede comprobar en los lugares donde ha sido visto el terminal. Además de eso, algo se conoce sobre lo que podría ofrecernos para cuando se presente.

¿Dónde se le ha visto?

Pues bien, el nuevo gama media de los chinos se ha dejado ver en varias certificaciones, lo que demuestra que su presentación y posterior lanzamiento sería inminente. Y es que se ha visto primero en la base de datos de IMEI, lo que ya nos dice que este teléfono es algo real ahora mismo, mientras que también ha aparecido en otras muy importantes, como por ejemplo la FCC norteamericana, así como la IMDA, NBTC y TDRA. Tras todas estas siglas podemos sacar la conclusión de que este smartphone está ya listo para poder ser comercializado, por lo que es evidente que podría ser oficial dentro de muy poco.

En el caso de la FCC, ha desvelado que cuenta con versiones de 8GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno, así como 6GB de memoria RAM y 128GB de almacenamiento interno. Entendemos que, en ambos casos ampliable, como acostumbra a hacer la firma china al menos en su gama media y de entrada. De momento el paso por las certificaciones no ha dado muchos más detalles, pero sí que hay aspectos que se saben que van a llegar, como el software, que será MIUI 14 basada en Android 13, la última versión de la capa del fabricante chino. Por lo demás, en cuanto a la ficha técnica, son todo especulaciones.

Pero se apunta a un nuevo procesador de MediaTek, el Helio G99, que es uno de los más solventes de la gama media, como se ha demostrado en otros modelos, algo que además tendría sentido siendo la versión 4G, ya que este procesador es la máxima que puede ofrecer. Si nos fijamos en su predecesor, podríamos esperar por fin el salto a una pantalla AMOLED, así como los 120Hz de tasa de refresco. En el caso de la cámara no nos extrañaría ver un sensor de 108 megapíxeles, en lugar de los 50 megapíxeles actuales. Y en el caso de la batería, aunque repita los 5000mAh de capacidad, no sería de extrañar un salto en la potencia de carga, que podría ser de 33W frente a los 18W actuales. Estas características no obedecen a filtraciones, pero viendo la ficha técnica de su predecesor, serían las mejoras más lógicas. Es de esperar que estos nuevos teléfonos llegue una vez pasado el MWC, más cerca de la primavera.