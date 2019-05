Redmi lanza su móvil más barato, el nuevo Redmi 7A

Cuando en los últimos días estamos conociendo los datos más relevantes del primer tope de gama de Redmi, conocido como Redmi K20 y que en Europa podría ser el Pocophone F2, ahora hemos conocido precisamente al móvil más barato con el que contará la firma Redmi. Sí, sabemos que Xiaomi tiene el Xiaomi Redmi Go, que es aún más barato, pero no es de la firma Redmi como tal. Así que vamos a conocer las características de este interesante móvil de los chinos, que una vez más ofrecen un terminal de entrada muy interesante, que tendrá que luchar con nuevos competidores, como el Realme 3 Pro que se ha estrenado esta semana en España.

Características del Redmi 7A

El nuevo Redmi 7A como decimos se acaba de presentar en China, y aunque no hay un precio oficial, lo más lógico es que se mueva en los 100 euros, que es lo que han costado sus predecesores. A pesar de ello, vais a comprobar que es un teléfono que cuenta con un diseño y prestaciones de algo más caro claramente, pero ese es el secreto de Xiaomi, ofrecernos buenas prestaciones y diseño por poco dinero, algo que sobre todo ahora va a llevar adelante la marca Redmi.

Redmi 7A | Redmi

Este nuevo Redmi 7A nos brinda una pantalla de 5,45 pulgadas con resolución HD+ y con relación de aspecto de 18:9. En esta pantalla no hay florituras ni notch, y es lo más parecido que puedes ver a un móvil tradicional en la gama de Redmi. El procesador con el que llega es un Snapdragon 439, una garantía de buen rendimiento incluso en la gama de entrada, estrenando uno de los nuevos procesadores de Qualcomm para esta competida gama de entrada de móviles. La memoria RAM disponible es de 2GB o 3GB, mientras que el almacenamiento interno que se ofrece es de 16GB o 32GB, siendo ampliable este almacenamiento hasta los 256GB mediante tarjetas microSD. En cuanto a la cámara de fotos, no podemos esperar mucho, pero sí lo suficiente para el día a día. Ya que encontramos un solo sensor de 13 megapíxeles acompañado de un flash LED. Mientras que delante tenemos una cámara selfi con un sensor de 5 megapíxeles.

Redmi 7A | Redmi

La batería no defrauda, y nos ofrece una gran capacidad de 4000mAh, que es lo más que podemos encontrar en un móvil de estas características. Si unimos la ficha técnica de este móvil a su batería, podemos obtener sin duda hasta dos días o más de uso con una utilización moderada. Respecto de la conectividad, nos ofrece 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n,Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS, MicroUSB y jack de auriculares de 3.5 mm. Las dimensiones de este nuevo terminal son de 146.30 x 70.41 x 9,55 mm y su peso de 150 gramos, por lo que es un smartphone bastante liviano. De momento no sabemos cuándo llegará a España, aunque no parece que vaya a tardar mucho, y podríamos tenerlo durante este verano, teniendo en cuenta que el actual Redmi 6A cuesta en España 99 euros, lo más normal es que se mueva entre ese precio o los 119 euros.