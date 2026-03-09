Un astrónomo sugiere que los extraterrestres podrían habernos contactado hace décadas

Un astrónomo del Instituto SETI (Search for ExtraTerrestrial Intelligence) plantea que una civilización extraterrestre podría haber intentado comunicarse con la Tierra hace décadas, aunque los humanos quizá no hemos sabido dónde buscar esas señales. Según el investigador, es posible que las señales existan, pero que nuestros telescopios y métodos de búsqueda no estén apuntando al lugar adecuado del espacio.

El científico señala que la búsqueda de vida inteligente suele centrarse en señales de radio procedentes de estrellas lejanas, pero también podrían existir otros tipos de señales o "tecnofirmas" que todavía no sabemos identificar.

Nave extraterrestre en el espacio | Freepik

Por ello, algunos investigadores proponen ampliar las estrategias del proyecto SETI y explorar nuevas formas de detectar posibles mensajes de otras civilizaciones.

Aunque no hay pruebas de contacto extraterrestre, los expertos creen que mejorar la tecnología y los métodos de observación podría aumentar las posibilidades de encontrar señales en el futuro.