Algunos usuarios de los iPhone 17 Pro Max están viendo cómo se decoloran sus teléfonos

Es habitual que tras el lanzamiento de un nuevo smartphone, surjan problemas de diferente índole. A veces se trata de algún fallo en el software, otras de un hardware defectuoso, y en el caso de los iPhone 17 Pro, estamos conociendo varios problemas relacionados con su acabado externo. El primero se ha dado a conocer como Scratchgate, y básicamente manifiesta la facilidad de estos teléfonos para arañarse, aunque Apple asegura que era problema de sus cargadores Magsafe que transferían su material sobre el teléfono. Ahora otros usuarios están quejándose de un nuevo problema a nivel estético, y es la decoloración de sus iPhone, que parece está siendo especialmente llamativa en el color de moda, el naranja.

¿Qué está pasando?

Pues bien, hemos conocido por algunos usuarios descontentos en redes sociales, que los iPhone 17 Pro están teniendo problemas con el acabado externo, con la pintura que los recubre, que no parece ser precisamente resistente. De momento han sido usuarios de los modelos de color azul y naranja, los que más han mostrado su descontento con la evolución de estos teléfonos y su acabado externo.

Hay algunas fotos verdaderamente reveladoras, como las que nos muestran estos teléfonos decolorados junto a otros que no han sufrido estos daños. La pérdida de color se nota sobre todo en las fotos compartidas, donde se puede comprobar cómo el cuerpo de aluminio del teléfono pasa de ser de color naranja, a un tono más rosado. Algo que se puede apreciar en una imagen donde se compara el teléfono junto a otro que no ha sufrido estos daños.

Y se puede comprobar que la decoloración se da sobre todo en la parte del módulo de cámara, por lo visto es ahí donde comienzan a decolorarse. Y poco a poco se va extendiendo el problema por el resto del cuerpo del teléfono, salvo la parte de acabado mate en el centro en la parte inferior del teléfono, que es la única que mantiene el color original, y por la que más se nota esta decoloración en el resto del smartphone.

Parece ser que el problema surge de la exposición de los teléfonos al sol, no parece que se trate de descuidos en los que se haya dejado durante muchas horas a la luz natural. Sino que con el propio uso a la intemperie y sin utilizar una funda de protección, se producen estos daños en la coloración del smartphone. De momento, por parte de Apple no hay ningún tipo de explicación a este raro fenómeno.

Pero es evidente que de ser verdad, no hay por qué o creer a los usuarios que han compartido las imágenes, se trataría de un grave fallo de diseño o producción, y requeriría del reemplazo de Apple por unidades nuevas, y sobre todo realmente resistentes a la luz solar. Precisamente Apple ha tenido en la resistencia de estos teléfonos un gran argumento de venta, y se están demostrando todo lo contrario.