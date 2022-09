Que tu smartphone tenga una vida más larga, el ambicioso objetivo de la Unión Europea

Sin duda es uno de los mercados con más rotación. Quien más y quien menos cambia de smartphone, si puede, cada dos o tres años. Unas veces por mero capricho, y otras porque no queda otra alternativa. Tras una caída accidental, o el fin de las actualizaciones del sistema, muchos optan por comprar un nuevo teléfono, porque sale más a cuenta que repararlo. Pero esto tiene que cambiar, al menos según los deseos de la Unión Europea. Ahora hemos conocido que la Comisión está preparando nueva legislación para que este mercado de smartphones sea más eficiente, respetuoso con el planeta, y en definitiva también con el usuario. Para ello prepara una serie de leyes que intentarán evitar este desperdicio de materiales y dispositivos todos los años.

Componentes duraderos y más repuestos

Las claves para que mantengamos el mismo móvil durante más años son variopintas, pero sin duda son la durabilidad del hardware y las actualizaciones las que determinan que sigamos usando el mismo teléfono durante más años, y que por tanto generemos menos residuos electrónicos, que es al fin y al cabo lo que busca evitar la Comisión Europea. Según hemos conocido gracias a Financial Times, para ello se regulará para que un mínimo de 15 componentes electrónicos del dispositivo deberá estar disponibles hasta cinco años después de haberse lanzado al mercado el smartphone. Esto quiere decir que los componentes más importantes, y los que suelen reemplazarse más, como por ejemplo la pantalla o la batería, tendrán que estar disponibles en suficientes cantidades para ser reemplazados durante más años.

Por ejemplo, las baterías deberán ser más duraderas, garantizando hasta 500 cargas completas antes de que retenga solo el 83% de su capacidad original, si no se garantiza esto, no se podrá poner a la venta el smartphone en el mercado europeo. Pero hay otros aspectos que deberán tener también en cuenta los fabricantes a la hora de vender nuevos teléfonos.

Más y mejor etiquetado

Los fabricantes de smartphones que quieran venderlos en Europa, tendrán que ofrecer un etiquetado mucho más completo del actual. En él los consumidores tendrán que hacerse una idea certera de la resistencia y durabilidad del teléfono que van a comprar, algo que les ayudará a tomar una mejor decisión de compra. Además de la duración de la batería, el consumidor deberá ver de forma clara el etiquetado relativo a la resistencia a las caídas y golpes, al agua, la humedad, y otros aspectos que pueden acortar la vida útil del dispositivo.

Más actualizaciones de seguridad

Este es otro de los aspectos clave para no jubilar un teléfono antes de tiempo, el software. La Comisión Europea va a instar a los fabricantes a ofrecer al menos cinco años de actualizaciones de seguridad, que no de sistema operativo, para garantizar que son totalmente seguros ante las nuevas amenazas. Actualmente estos periodos son generalmente de dos años en los móviles Android, y de hasta cinco en los iPhone. Por tanto, los móviles que no cumplan estos requisitos, o bien no saldrán al mercado, o bien serán retirados. Como es lógico son medidas que no caerán bien a los fabricantes, pero que tendrán que acatar sí o sí para poder vender en nuestro continente.

Algo que seguramente repercutan en el precio final de los dispositivos. Si se garantiza una mayor durabilidad de estos, lo más probable es que el precio de los smartphones nuevos en Europa suba. Pero es algo necesario, ya que así se reducirán los residuos electrónicos, algo que ya ha motivado la nueva legislación del cargador único, que obliga a todos los fabricantes a adoptar el conector USB tipo C en sus nuevos móviles, incluyendo los iPhone de Apple.

