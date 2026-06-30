Qualcomm presentará muy pronto su mejor procesador Snapdragon para los buques insignia de 2027

Qualcomm ya tiene marcada en rojo una de las fechas más importantes para la próxima generación de móviles Android de gama alta. La compañía celebrará su Snapdragon Summit 2026 entre el 22 y el 24 de septiembre en Maui, Hawái, un evento que cada año sirve como escaparate para enseñar al mundo sus procesadores más avanzados.

Y, salvo sorpresa mayúscula, esta edición tendrá un protagonista: el nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 6, el procesador que va a dar vida a muchos de los grandes buques insignia de 2027.

Qué sabemos del nuevo Snapdragon 8 Elite Gen 6

Como seguramente sabrás, cada vez que Qualcomm presenta su nuevo procesador estrella, empieza realmente la carrera por los móviles premium del año siguiente. Fabricantes como Samsung, Xiaomi, Honor, OPPO o vivo suelen estar muy pendientes de este anuncio, ya que sus principales buques insignia dependen de la plataforma Snapdragon para ofrecer la mejor experiencia.

Y en esta ocasión, todo apunta a que Qualcomm no se conformará con una única versión. Todo apunta a que la compañía prepara dos variantes principales: el Snapdragon 8 Elite Gen 6 y el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. El primero sería el modelo destinado a la gama alta más potente, mientras que la versión Pro quedaría reservada para los móviles más exclusivos, como ya hemos visto en otras ocasiones.

Respecto a su rendimiento, según las filtraciones estos nuevos chips estarían producidos en 2 nanómetros por TSMC. Para ello, el Snapdragon 8 Elite Gen 6 llegaría con una CPU de ocho núcleos y frecuencias que podrían alcanzar los 4,4 GHz.

Además, estaría acompañado por una GPU Adreno 845 con 12 MB de memoria gráfica y compatibilidad con memoria LPDDR5X para brindar el mejor rendimiento. Y ojo, porque el modelo más vitaminado apunta maneras.

De esta manera, el Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro también apostaría por una CPU de ocho núcleos, pero elevaría la frecuencia hasta unos impresionantes 5 GHz. Además, contaría con una GPU Adreno 850 y 18 MB de memoria gráfica, junto con compatibilidad tanto con LPDDR5X como con la futura memoria LPDDR6.

En cuanto al uso real de este procesador, los primeros móviles en estrenar estos procesadores podrían llegar muy poco después del evento. Xiaomi suele ser una de las marcas más rápidas a la hora de adoptar los nuevos Snapdragon de gama alta, por lo que los Xiaomi 18 tienen muchas papeletas para estar entre los primeros dispositivos en presumir de este hardware. Pero de momento, habrá que esperar a la presentación del Snapdragon 8 Elite Gen 6 para conocer sus secretos.