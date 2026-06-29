El Samsung Galaxy M47 5G ya es oficial, con gran batería, precio ajustado y seis años de actualizaciones

Sorpresa con Samsung, qye acaba de ampliar su familia de móviles de gama media con el nuevo Galaxy M47 5G, un dispositivo que promete ofrecer una experiencia completa, una batería enorme y una política de actualizaciones poco habitual en este rango de precio.

De momento, el teléfono ha sido presentado en India, donde saldrá a la venta el próximo 4 de julio de 2026, pero apunta a convertirse en uno de esos modelos que muchos usuarios querrían ver también en España.

Ficha técnica del Samsung Galaxy M47 5G

Para empezar, la política de actualizaciones es de escándalo en un modelo que cuesta 215 euros al cambio. De esta manera, Samsung promete seis generaciones de actualizaciones del sistema operativo y seis años de parches de seguridad desde su lanzamiento global.

Pasando a su pantalla, el Samsung Galaxy M47 5G cuenta con un panel Super AMOLED de 6,7 pulgadas con resolución Full HD+ y una tasa de refresco adaptativa de hasta 120 Hz. Lo cierto es que sorprende que un teléfono tan económico cuente con un apartado multimedia tan completa.

Samsung Galaxy M47 5G | Samsung

En cuanto al rendimiento, el Samsung Galaxy M47 5G cuenta con un procesador Snapdragon 6 Gen 3 de Qualcomm, acompañado por 6 GB de memoria RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Como verás, una combinación que promete un comportamiento solvente en el día a día. Además, el almacenamiento se puede ampliar mediante una ranura híbrida para tarjetas microSD, un detalle que agradecemos. También incorpora lector de huellas en el lateral, una ubicación cómoda y rápida para desbloquear el teléfono sin complicaciones.

Pasando a la cámara del Samsung Galaxy M47 5G, en la parte trasera nos encontramos con un sensor principal de 50 megapíxeles con estabilización óptica de imagen, algo especialmente útil para mejorar la nitidez en fotos con poca luz o en escenas con algo de movimiento. Junto a este sensor encontramos un ultra gran angular de 5 megapíxeles y una cámara macro de 2 megapíxeles. Para selfies y videollamadas, el teléfono apuesta por una cámara frontal de 12 megapíxeles.

Y ojo con su autonomía, ya que el Samsung Galaxy M47 5G cuenta con una batería que alcanza una capacidad de 6.000 mAh, y con soporte de hasta 45 W por cable. Por último, el Samsung Galaxy M47 5G llega con Android 16 y One UI 8.5 de fábrica.

De momento, el Samsung Galaxy M47 5G se ha anunciado para India, pero sería una muy buena noticia verlo también en España.. Su precio oficial parte de las 22.999 rupias indias, que al cambio se quedan en unos 215 euros aproximadamente. Una cifra bastante atractiva teniendo en cuenta todo lo que ofrece sobre el papel.