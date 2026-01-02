Los primeros portátiles con procesadores Snapdragon X2 Elite llegarán en el CES 2026

El CES 2026 va a marcar un punto de inflexión para los portátiles con Windows. Tras meses de rumores y promesas por parte de Qualcomm, los primeros equipos equipados conlos nuevos procesadores Snapdragon X2 Elite se presentarán oficialmente en la feria de Las Vegas.

Hablamos de un antes y un después, ya que Windows funcionará en arquitectura ARM, lo que abre la llegada de portátiles con procesadores Snapdragon X2 Elite . ¿El objetivo? Ofrecer el mejor rendimiento junto a una autonomía de escándalo.

Mucha potencia para los portátiles con Snapdragon X2 Elite

Qualcomm ya dejó claro que el salto de esta segunda generación sería considerable. La compañía habla de un aumento de hasta un 75 por ciento en el rendimiento de la CPU frente a la generación anterior, junto a una mejora de más del doble en la eficiencia gráfica.

Y esto significa portátiles más potentes, capaces de asumir tareas exigentes e incluso juegos, pero sin sacrificar autonomía para brindar la mejor experiencia. Ya la primera generación Snapdragon X Elite ofreció unos resultados sorprendentes. Y parece que los próximos modelos con Snapdragon X2 Elite destacarán todavía más por su autonomía.

El procesador Snapdragon X Elite original ya supuso una bocanada de aire fresco para el ecosistema Windows, especialmente en términos de batería, gracias a equipos capaces de superar con holgura la jornada laboral sin depender del cargador empezaron a ser algo habitual. Y su sucesor quiere mejorar aún más.

Respecto a los primeros portátiles Windows con este procesador , Lenovo será la gran protagonista. Todo apunta a que presentará varios modelos con Snapdragon X2, entre ellos el Yoga Slim 7x, que será el gran buque insignia para este año.

Según rumores previos, este portátil contaría con una variante del Snapdragon X2 Elite con 18 núcleos, acompañado de una pantalla OLED 2.8K y una autonomía que podría rozar las 29 horas de uso. Increíble en un equipo con Windows.

Lenovo también prepara otros modelos como los IdeaPad 5x en formato convertible y los IdeaPad Slim 5x de 13 y 15 pulgadas. No todos apostarían por la versión Elite del Snapdragon X2 Elite , ya que algunos integrarían variantes Snapdragon X2 Plus, más equilibradas y económicas.

Además, no tardaremos en ver a otras marcas presentando portátiles con procesador Snapdragon X2 Elite, muy posiblemente en el mismo CES 2026. Por lo que la semana que viene habrá que estar muy atento a la mayor feria tecnológica del año, porque podría revolucionar el sector de los portátiles.