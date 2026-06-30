Están apareciendo supuestos vídeos del iPhone 18 Pro tras una filtración masiva

Apple siempre ha sido una de las compañías más herméticas de la industria tecnológica, protegiendo muy buen sus próximos lanzamientos. Es cierto que en los últimos años se han ido filtrando más detalles en relación a sus grandes presentaciones, este año va a ser recordado por Apple. ¿La razón? Se ha filtrado todo tipo de información, incluyendo un vídeo real del iPhone 18 Pro.

Según la información que ha empezado a circular, el origen estaría en una brecha de seguridad sufrida por Tata Electronics, uno de los socios más importantes de Apple en India. Esta filtración habría expuesto miles de documentos internos relacionados con la futura gama iPhone 18 Pro, incluyendo datos sobre proveedores, componentes internos y material especialmente sensible, como vídeos e imágenes del terminal durante pruebas de caída en un entorno de laboratorio.

El vídeo del supuesto iPhone 18 Pro superando un test de resistencia

Además, para enrevesar más la situación, este grupo de hackers han conseguido acceder a la cuenta en X de Evan Blass, uno de los filtradores más importantes, y la han utilizado para publicar el vídeo del iPhone 18 Pro superando un test de resistencia.

Claro está, Apple no ha tardado en suspender la cuenta, confirmando que este vídeo seguramente sea original. Además, el propio Evan Blass ha tenido que volver de su retiro para dejar claro que esa ya no era su cuenta.

Pero, como bien sabrás, los contenidos que se suben a Internet corren como la pólvora, y no han tardado en aparecer nuevas publicaciones que muestran el primer vídeo real de un supuesto iPhone 18 Pro.

En los fragmentos que han comenzado a verse, el supuesto iPhone 18 Pro aparece cayendo desde cierta altura dentro de lo que parece un entorno controlado. Este tipo de pruebas no son extrañas dentro del desarrollo de un móvil de gama alta, ya que los fabricantes someten sus dispositivos a caídas, presión, torsión y cambios de temperatura antes de lanzarlos al mercado. Lo poco habitual es que estos ensayos internos salgan a la luz con tanta claridad.

El diseño que se aprecia en los vídeos apunta a una línea bastante continuista. El iPhone 18 Pro mantendría los bordes planos, un acabado metálico y una trasera muy cercana a la vista en generaciones recientes. El módulo de cámara seguiría teniendo un gran protagonismo, con una isla rectangular de grandes dimensiones y tres sensores colocados en disposición triangular, acompañados por el flash LED y el sensor LiDAR.

Ahora, falta esperar a septiembre para confirmar que es el diseño real del iPhone 18 Pro. Pero teniendo en cuenta la fuga de datos sufrida por TATA, seguramente no tardemos en conocer nuevos detalles.