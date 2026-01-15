Ya puedes comprar los económicos Redmi Note 15 en España, una gama media completísima

Xiaomi ha lanzado hoy en nuestro país sus nuevos móviles de gama media, como son los Redmi Note 15. Esta es su gama más popular, y la que más alegrías le ha dado a lo largo de los años, ya que con ella pasó de ser una completa desconocida a convertirse en el tercer fabricante a nivel mundial. Te contamos todos los detalles de cada uno de los cinco modelos que la componen, así como sus precios, que son bastante accesibles, como es habitual en una de las gamas con mejor relación de prestaciones y precio.

Redmi Note 15 4G

Es el modelo de entrada, ideal para quien prioriza el precio y el consumo multimedia básico. Destaca por contar con una pantalla AMOLED FHD+ de 6,67" y 120 Hz. Además ofrece un procesador MediaTek Helio G100 Ultra, así como una gran batería de 6000mAh y carga de 33W. Su cámara de fotos tiene 108 megapíxeles, y el precio parte desde sólo 169,99 euros, desde luego no se puede dar más por menos.

El nuevo Redmi Note 15 5G | Redmi

Redmi Note 15 5G

Este modelo llega con una pantalla de las mismas características, pero en este caso con un procesador Snapdragon 6 Gen 3, muy potente para la gama media. Su batería es más pequeña, de 5520mAh y carga a 45W. También tiene una cámara principal de 108 megapíxeles, y su precio parte desde sólo 259 euros, sin duda alguna uno de los móviles más equilibrados actualmente.

Redmi Note 15 Pro 5G

Este modelo ofrece ya una pantalla AMOLED más grande, de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K, así como una tasa de refresco de 120Hz. Su batería es más grande, muy grande, con 6500mAh, y la carga rápida es de 45W. La cámara de fotos destaca por un sensor principal de 200 megapíxeles, y desde luego es uno de sus grandes atractivos, viene acompañado de un ultra gran angular de 8 megapíxeles. Y todo por 349,99 euros, un precio muy competitivo.

Redmi Note 15 Pro+ | Redmi

Redmi Note 15 Pro+

Sin duda alguna la joya de esta gama, y su máximo exponente, es un alta gama embutido en un móvil de gama media. Este nos ofrece una pantalla AMOLED de 6,83 pulgadas, con resolución 1.5K y tasa de refresco de 120Hz. Su procesador es el potente Snapdragon 7s Gen 4, el más potente de gama media por parte de Qualcomm. Y además cuenta con una cámara de nada menos que 200 megapíxeles, así como con funciones de IA generativa para editar las imágenes. Su batería es enorme, de 6500mAh.

Y el precio de partida es de tan solo 449 euros. Todos están ya disponibles en la tienda oficial de Xiaomi, y estos precios son todos promocionales, serán vigentes durante los primeros días después de su lanzamiento. Desde luego no se puede dar más por menos, y es que hablamos de móviles que ya nos ofrecen pantallas AMOLED por 169 euros, características que hasta hace no mucho solo estaban disponibles en la gama alta.