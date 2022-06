El primer iPhone no tenía función de copiar y pegar, ¿sabes por qué?

No cabe duda de que el primer iPhone, lanzado en 2007, se ha convertido en uno de los dispositivos más icónicos de todos los tiempos, al menos de la historia reciente. Su llegada al mercado dio el pistoletazo de salida al smartphone tal y como lo conocemos, para ofrecernos un dispositivo revolucionario en todos los aspectos. Pero como la perfección es imposible de alcanzar, a Apple se le atragantó una funcionalidad en este teléfono que muchos no supieron entender en aquel momento, algo tan básico como copiar y pegar algo no era posible en un iPhone, y ahora sabemos la razón detrás de ese déficit en el teléfono de los de Cupertino.

Una razón obvia, pero poco comprensible

Ha sido un ingeniero de software de Apple, Ken Kocienda, el que después de 15 años ha querido hablar sobre ese incomprensible fallo en el teléfono de los de la manzana. Este ingeniero ha desvelado que la única razón detrás de que el teléfono llegara sin el “cortapega” fue la falta de tiempo. Algo que nos parece realmente sorprendente cuando se trataba del primer teléfono lanzado al mercado por Apple, por lo que no tenía la presión de lanzar algo sí o sí en ese momento, aunque es evidente que le permitió ser los primeros en presentar un concepto de smartphone que ha seguido vigente hasta hoy en día.

'Slide to unlock' de los primeros iPhone | Apple

Según Kocienda, el equipo de desarrollo de software de Apple se tuvo que volcar sobre todo en el desarrollo de un teclado virtual para el iPhone, que incluyera además un sistema de autocorrección, lo que no dejó tiempo para algo tan básico como cortar y pegar, disponible por ejemplo en los PCs desde mucho tiempo antes. Una vez lanzado el iPhone, pudieron recuperar algo de tiempo, y pudieron ofrecerla más adelante. Parece ser que la decisión de no incluir de primeras esta función, tenía más que ver con los problemas que pudiera generar a los usuarios que esta no funcionara como debiera o se esperara.

Y es que a simple vista todo parece mucho más sencillo de lo que realmente luego es. En el caso de la función de cortar y pegar, no es tan sencillo que en una pantalla táctil se pueda seleccionar un lugar en el que pegar los contenidos con precisión, al menos en 2007 era algo complicado. Kocienda estuvo detrás de la mítica lupa que aumentaba el cursor, el lugar donde se encontraba realmente nuestro dedo para pegar o para copiar contenido. Según este ingeniero, fue la posibilidad de que el sistema detectara cuál era el último lugar que había tocado el dedo del usuario, el que permitió más adelante añadir la función de copiar y pegar.

Por tanto, no era problema y falta de tiempo para implementar esta función, extremadamente sencilla, sino que la función no llego al lanzamiento por la dificultad de adaptar la interfaz del nuevo iOS a esta función tan útil sin que dejara de ser funcional o fácil de utilizar. Hoy no solo seguimos usando el corta y pega, sino que además es inteligente, y se puede usar entre diferentes dispositivos.