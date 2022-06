¿Podrás seguir comprando un iPhone sin conector USB tipo C fuera de Europa?

Sin duda es una de las preguntas que más de un usuario de iPhone se habrá hecho en los últimos meses, a la vista de las noticias que hemos visto relacionadas con este conector. Y es que como sabéis la Unión Europea lo ha impuesto como el cargador universal dentro de suelo comunitario. Lo que está claro es que todos los iPhone que se lancen en Europa a partir de 2024 contarán con este conector para poder cargarse. Pero lo que no está claro es si Apple llevará este cambio a todas las regiones, o si bien fuera de Europa seguirá optando por el conector Lightning, del que es propietario.

Hay muchas dudas

Lo normal sería que Apple siguiente lanzando sus iPhone futuros con un conector Lightning más allá de Europa, siempre y cuando sean coherentes, ya que los de Cupertino consideran que este conector es el mejor para los dispositivos de la marca. Pero es evidente que distribuir el iPhone con un conector diferente según qué región podría ser algo contraproducente a todos los niveles, ya que podría suponer un aumento de los costes y otros problemas logísticos. El caso es que fuera de Europa nada obliga a Apple a integrar este conector.

Cable Lightning de los iPhone y iPad de Apple | Photo by Adam Birkett on Unsplash

Pero ahora hemos conocido que el movimiento europeo podría ser replicado en el futuro por otros países. Es el caso de Brasil, que ahora hemos conocido podría obligar también a Apple a integrar el conector USB tipo C en sus dispositivos, al igual que lo ha hecho Europa ahora. Al menos esas son las informaciones que nos llegan ahora, que apuntan a que en el país americano también será obligatorio el uso del USB tipo C en todos los dispositivos, también en los iPhone.

Por tanto, parece que poco a poco se va estrechando el cerco sobre los de Cupertino, que ven como inevitable que otros países tomen la misma decisión que Europa y terminen por imponer esta nueva normativa. Y es que los cambios llegan motivados, al menos en Europa, por retos medioambientales que se espera que puedan ser combatidos de forma más estricta por parte de los consumidores con estas decisiones. Y es que detrás de esta normativa se encuentra el mercado de residuos electrónicos, que cada día aumenta más.

La imposición de un cargador único puede ayudar a rebajar y mucho la cantidad de residuos electrónicos que se generan al año. Ya que de esta manera bastará con reciclar un cargador que tengamos en el cajón con esta conectividad, y así comenzar a estandarizar determinados aspectos de los dispositivos en el mercado.

Entonces, ¿dejará de lado el Lightning?

Esa es la pregunta que se hacen muchos ahora, si Apple será capaz de mantener un modelo en el mercado con dos conectores diferentes. Desde luego, aunque no parece ser lo que desea Apple, sí que es la mejor oportunidad posible para estandarizar la fabricación de los dispositivos y para ofrecer una actitud coherente con la reconocida lucha contra el cambio climático y los residuos electrónicos. Lo normal debería ser ver a los iPhone 15 con el conector USB tipo C en todas las regiones, no solo en Europa.