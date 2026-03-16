El plegable ultra ancho de Samsung podría lanzarse este mismo año

La semana pasada conocíamos nuevos detalles sobre el primer plegable de Apple. Un primer iPhone con pantalla de este tipo que vería la luz el próximo mes de septiembre. En las últimas informaciones se confirmaba algo bastante llamativo, y que parece que Apple ha pensado muy bien antes de llevarlo a cabo. Y es un factor de forma diferente al de los habituales móviles plegables, más ancho de lo habitual. Esto tendría que ver con la intención de Apple de dotar a sus móviles plegables con una pantalla interior similar a la de un iPad en proporciones. Samsung ha tomado nota, y ahora conocemos más detalles de su alternativa a este tipo de plegable.

Un desarrollo muy avanzado

De nuevo ha sido el popular filtrador chino Digital Chat Station quien ha desvelado los detalles de este futuro plegable de Samsung, que incrementará su oferta de plegables con este nuevo factor de forma. Este filtrador ha desvelado que el nuevo plegable tendrá una pantalla con un tamaño de 7,6 pulgadas, y que presumirá de una relación de aspecto 4:3, similar a la que se espera del iPhone plegable, y similar a la de las tabletas de Apple y en general a este tipo de dispositivos.

Esto obviamente llevará ala pantalla externa a contar con un tamaño más ancho también, y menos alto, lo que puede limitar su diagonal. Lo importante en este caso es que el filtrador asegura que este modelo de Samsung podría lanzarse este mismo año 2026, ya que su desarrollo estaría bastante avanzado. Es cuando menos sorprendente escuchar esto, cuando sabemos que Samsung está fabricando la pantalla del primer iPhone plegable.

No es por ser suspicaces, pero parece evidente que Samsung ya cuenta con algo de información sobre el proyecto, o bien le facilitó la tarea y la decisión de optar por esta pantalla a Apple. Y obviamente si los de Cupertino buscan convertir a su plegable en un pequeño iPad para satisfacer otro tipo de necesidades, los coreanos están obligados a proporcionar esta alternativa para los usuarios que utilizan Android.

Las informaciones de la semana pasada apuntaban a que el primer iPhone plegable seguirá utilizando, en este caso, iOS 27, en lugar de iPadOS 27, pero una versión a la que se le añadirán muchas características más propias de las tabletas, como una multitarea más sencilla de utilizar y eficiente, y nuevas barras de tareas y accesos directos más similares a los de una tableta.

Samsung tiene ese camino más andado, ya que sus plegables sí cuentan con versiones de One UI adaptadas a la peculiaridad de las pantallas más grandes, pero no tanto como las de las tabletas. Por tanto parece que este será un nuevo nicho de mercado, el de esos plegables que buscan replicar la experiencia de una tableta, algo que no obstante no es nuevo. Y es que de origen el Pixel Fold de Google siempre ha sido más ancho en su pantalla plegable, con una relación de aspecto más parecida a la de las tabletas. También, hemos visto otros artificios plegables de Huawei, con propuestas sorprendentes, también muy de este estilo, con pantallas más anchas.