El Oppo Find N6 es oficial: el primer plegable sin arruga en su pantalla

Hace unos días os contábamos que Oppo había revolucionado el mercado de móviles plegables gracias al anuncio global de la tecnología de pantalla plegable de su nuevo Oppo Find N6, que a la postre se ha convertido en el primer móvil plegable con una pantalla sin arrugas. Un teléfono que ahora es oficial a nivel global, y que dentro de poco podremos disfrutar en España.

Un plegable único

Sin duda la arruga de la pantalla ha sido uno de los aspectos que más han repelido a los usuarios de los móviles plegables, o a los potenciales consumidores de estos. Y Oppo por primera vez consigue lanzar un plegable que no cuenta con esta arruga en el centro de su pantalla plegable, adelantándose así a Apple y Samsung que estarían desarrollando pantallas también con estas características.

El nuevo Oppo Find N6 sin arrugas | Oppo

Para conseguirlo, Oppo ha desarrollado la Bisagra de Flexión de Titanio de segunda generación. Esta tecnología aplica fotopolímeros para nivelar la superficie, logrando que la variación de altura de la bisagra pase de los 0,2 mm habituales a tan solo 0,05 mm (una reducción del 75%). Además, incorpora el cristal Auto-Smoothing Flex, que mejora la recuperación de la forma en casi un 100%. Está certificado por TÜV Rheinland para aguantar 600.000 pliegues manteniendo la pantalla plana.

El Oppo Find N6 es extremadamente delgado | Oppo

Unas pantallas que tienen una diagonal de 6,62 pulgadas con biseles de solo 1,4 mm en la parte exterior. Mientras que dentro tiene una diagonal de 8,12 pulgadas. Las dos nos ofrecen un brillo pico de 1800 nits. Y a pesar de esta sofisticada tecnología, es un móvil muy resistente, que ofrece certificaciones IP56, IP58 e IP59, por lo que soporta incluso chorros de agua a alta temperatura y presión.

La cámara de fotos es una de las mejores que podemos encontrar en un plegable, un apartado al que no se ha mimado mucho en este segmento. Y es que nos ofrece una cámara Hasselblad con sensor principal de 200 megapíxeles, acompañado de un ultra gran angular de 50 megapíxeles, así como de un teleobjetivo de 50 megapíxeles con zoom 3x. Lo mismo ocurre con la batería, seguramente la más grande que encontremos en un plegable de tipo Fold.

Ya que esta tiene una capacidad de 6000mAh, con una potencia de carga de 80W con cables, e inalámbrica de 50W. Un móvil que viene acompañado del OPPO AI Pen, un lápiz que nos permite acceder a características como Rodear para Capturar o Gráfico con IA, así como Imagen con IA, funciones que pueden transformar bocetos en obras de arte o borradores a mano alzada en tablas.

Llega con ColorOS 16, la capa de personalización de Oppo basada en Android 16. Un móvil con una interfaz diseñada para sacarle el máximo rendimiento a su pantalla plegable de grandes dimensiones. Con funcionalidades como Free-Flow Window, que libera el potencial multitarea permitiendo operar simultáneamente hasta cuatro aplicaciones. Boundless View se integra con la multitarea para ofrecer una transición fluida entre tareas principales y flujos de trabajo intensivos. Y AI Mind Space nos brinda un conjunto de funciones inteligentes que incluye grabación con IA y Fotos en Movimiento con IA.

Un móvil que de momento Oppo no ha detallado cuándo llegará a España, pero imaginamos que será muy pronto, ya que ha anunciado en nuestro país su lanzamiento global. Esto quiere decir que el despliegue fuera de China ha comenzado, y que en cuestión de unos días o semanas seguramente tengamos ya activas las reservas de este revolucionario. ¿El precio? de momento Oppo no lo ha desvelado para España.