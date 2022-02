El OnePlus Nord CE 2 tendrá una versión Lite, y estas serían sus características

La firma china OnePlus se encuentra en un momento crucial para su futuro, en plena fusión en términos de software con Oppo, y estructurando su gama, que podría ser más amplia que nucna, con un nuevo buque insignia “Ultra” y con modelos más económicos. Es el caso del OnePlus Nord CE 2, que llegará en unos días, y que además vendrá acompañado por una versión Lite, que será más económica y compacta en todos los aspectos. Hoy hemos conocido sus posibles características, de cara a ese lanzamiento inminente.

Así sería el OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

Pues bien, estaríamos hablando de una versión que se ubicaría entre sus hermanos de gama y los N100, que como sabéis son los modelos más baratos de la marca. Este se presentaría a la vez que el resto de la gama, y ahora conocemos gran parte de sus especificaciones técnicas. Empezando por una pantalla de 6.59 pulgadas, con resolución Full HD+, probablemente LCD, ya que no se ha especificado y sin una tasa de refresco elevada, por lo que será de 60Hz. Respecto de la potencia, será un móvil solvente, con un procesador de Qualcomm.

Concretamente se trata del Snapdragon 695 de ocho núcleos y con una tecnología de 8nm. La memoria RAM será elevada, de 6GB u 8GB; mientras que el almacenamiento interno llegaría hasta los 128GB y 256GB ampliables mediante tarjetas microSD: En el apartado fotográfico tendríamos una cámara de fotos triple, con un sensor principal de 64 megapíxeles, acompañado de uno de 2 megapíxeles de profundidad y otro macro de 2 megapíxeles. Delante este teléfono tendría una cámara de fotos de 16 megapíxeles para videollamadas y selfies.

La batería estará bien dotada, con una capacidad de 5000mAh, pero sobre todo por la carga rápida de 33W, que cargará el teléfono al completo en apenas una hora. Tendrá un conector minijack de 3.4mm para auriculares, así como una conectividad bastante completa. Empezando por la conectividad 5G con la que le dotará el procesador Snapdragon. Así como Bluetooth 5.1, conector USB tipo C. También integrará NFC para poder hacer pagos en tiendas con el propio teléfono. Respecto del software, llegaría con OxygenOS, la habitual capa global de software de la marca, basada en este caso en Android 11.

Pero como sabéis, se espera que en los próximos meses haya una fusión en este aspecto, el del software, entre esta capa y la de Oppo, ColorOS. De hecho, ya se especula con un nombre nuevo para el resultado de la fusión de ambas capas. Uno de los aspectos más polémicos sin duda alrededor de OnePlus, y que más está confundiendo a los usuarios. Respecto de la fecha de presentación, se especula con que sea el próximo 11 de febrero en India. Sobre si este modelo llegará a España, hay dudas. Ya que mientras que la gama CE es probable que llegue a muestro país, no estamos seguros de que este modelo Lite no sea algo exclusivo de India, aunque no hay que descartar nada.