Nuevos Samsung Galaxy S22, con el S Pen de regreso y cerebro de AMD

Hemos estado muchos meses esperando este momento, el que marca el inicio del año para el principal fabricante de móviles a nivel mundial, con la llegada de los nuevos Samsung Galaxy S22, tres teléfonos que no dejarán a nadie indiferente, sobre todo cuando hablamos del aspecto fotográfico y sobre todo de rendimiento, con importantes novedades en el cerebro de estos nuevos terminales. Móviles que reciben la nueva GPU de AMD para un rendimiento gráfico sin precedentes, y que estrenan las cámaras más avanzadas del mercado.

Samsung Galaxy S22 Ultra

El modelo más potente de los tres llega presumiendo en cada uno de los aspectos. Empezando su diseño, en el que destaca por primera vez la presencia de un lápiz S Pen, que se integra en su interior, el primero en hacerlo desde los Note. La pantalla nos ofrece una de 6.8 pulgadas, con resolución QHD+ y tecnología LPTO Super AMOLED con una tasa de refresco variable de 1 a 120Hz. Su cerebro es el nuevo Exynos 2200, un procesador desarrollado por la propia Samsung, que por primera vez estrena una GPU de AMD, que promete ofrecer un rendimiento sin precedentes cuando se trata de jugar en móviles, al nivel de algunos juegos de videoconsolas. Tiene versiones de hasta 12GB de memoria RAM y 1TB de almacenamiento interno.

Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung

En el apartado fotográfico llega con unos sensores muy interesantes, empezando por el principal de 108 megapíxeles, acompañado de otros tres sensores, un ultra gran angular de 12 megapíxeles, una telefoto de 10 megapíxeles con zoom 3x, y un telefoto de 10 megapíxeles con nada menos que un zoom 10x inédito en el mercado. Delante la cámara tiene un sensor de 40 megapíxeles. La batería llega con una gran capacidad de 5.000mAh, que es compatible con una carga rápida de 45W, la más rápida que ha ofrecido hasta ahora la firma coreana.

Samsung Galaxy S22 y S22+ | Samsung

Es un teléfono resistente al agua con certificación IP68, así como altavoces estéreo, un lector de huellas ultrasónico bajo la pantalla, NFC para hacer pagos en establecimientos, Wifi 6 ultra rápido, Bluetooth 5.2 o conectividad USB tipo C. Para rematar la faena nos ofrece Android 12 bajo la capa One UI 4.0, que acaba de estrenar la firma coreana. SU precio parte de los 1.259 euros para la versión de 8GB+128GB.

Samsung Galaxy S22 y S22+

En este caso vamos a centrarnos en las diferencias de estos modelos frente al Ultra, que son importantes en algunos aspectos. Como en la pantalla, contando con un tamaño de 6.1 y 6.6 pulgadas respectivamente, con resolución Full HD+ y tasa de refresco variable LPTO de 10 a 120Hz. Además del mismo procesador del Ultra, tienen hasta 8GB de memoria RAM y 256GB de almacenamiento interno. Llegan con una cámara diferente, ya que ambos cuentan con un sensor principal de 50 megapíxeles en su cámara, y con otros dos sensores de 12 megapíxeles, un ultra gran angular y un telefoto con zoom 3x.

Samsung Galaxy S22 | Samsung

Mientras que el sensor de la cámara selfie es de 10 megapíxeles en este caso. Las baterías son más pequeñas, de 3.700mAh con carga de 25W en el modelo estándar, y de 4.500mAh con carga de 45W en el modelo Plus. En cuanto a la conectividad ofrecen las mismas especificaciones del modelo Ultra, así como la resistencia al agua, en el aspecto multimedia o el sensor de huellas ultrasónico. También estrenan Android 11 bajo la capa One UI 4.0. Lógicamente son más baratos, partiendo de los 859 euros en el modelo estándar, y de los 1.059 euros en el modelo Plus.