Nuevos detalles sobre el iPhone SE de 2022 con 5G

Tras el lanzamiento de los iPhone 13, parece que el siguiente gran teléfono que lanzarán los de Cupertino el que podría conocerse como el iPhone SE 3, la tercera generación del modelo más barato de los de Cupertino que se espera sea el móvil 5G de la marca más barato de su historia. Y es que como sabéis este modelo es el que sigue guardando la esencia del iPhone original, con un tamaño ultra compacto y un diseño muy clásico que todavía podría seguir siendo bastante conservador en este caso. Ahora conocemos más detalles de lo que podría ofrecer Apple en el lanzamiento de este nuevo móvil.

Más datos sobre el nuevo móvil barato de Apple

Básicamente lo que se ha desvelado es la ventana de lanzamiento de este nuevo modelo, que según los analistas de TrendForce llegaría al mercado en el primer trimestre de 2022. Concretamente a finales del mes de marzo, dos años después de que lo hiciera su predecesor en pleno confinamiento por la pandemia. Este modelo sería el primero de la gama en contar con conectividad 5G gracias a la incorporación del procesador Apple A15 Bionic que llevan los iPhone 13, aunque probablemente con una velocidad de reloj inferior a estos, por lo que será un poco menos potente que sus hermanos de gama.

iPhone SE 3 de 2022: más potencia y mismo diseño | Photo by AB on Unsplash

Por tanto, ya tendríamos una fecha aproximada de lanzamiento, que es completamente coherente con todo lo que hemos conocido en los últimos años sobre cuándo se lanzan estos dispositivos. Una tercera generación que no se espera que ofrezca muchas más novedades que el procesador. Porque a pesar de todo lo que se había especulado, parece que el diseño seguirá siendo el mismo, inspirado en los iPhone 8, con una pantalla de 4,7 pulgadas. No es descartable que la cámara también mejore, aunque siga siendo simple, con un solo sensor, quizás prestado de los iPhone 12 o incluso 13. Y es que la esencia de este modelo es precisamente la de conservar el espíritu de los iPhone originales, unos móviles muy ligeros y compactos que rinden muy bien pasados varios años.

Así que no debemos esperar otras novedades que hemos visto por ejemplo en las tabletas de la marca, como la pantalla de 120Hz, con bordes más pequeños, y sobre todo la eliminación del Touch ID. Sustituyéndolo por otro integrado en el botón de encendido como hemos visto en los iPad Air o Mini. Por tanto, la realidad es que este será un móvil casi calcado a su predecesor, pero actualizado con la conectividad 5G, que hoy en día es algo casi imprescindible en un móvil nuevo. Se rumorea también la existencia de un iPhone SE Plus, quizás algo más grande y con mejor cámara de fotos, pero de momento no se hace referencia a él en las predicciones sobre el lanzamiento de este modelo. Un móvil que es de esperar que vuelva a ser el más barato de la gama de Apple, con un precio que ronde los 500 euros o menos, como es el caso del modelo actual.