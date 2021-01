El nuevo Realme V15 ofrece 5G y carga ultra rápida por menos de 200€

La firma china estrena el año con un nuevo móvil barato que cuenta con características muy por encima de lo que podríamos esperar en esta franja de precio. Realme se ha convertido en uno de los principales fabricantes de móviles en la franja de la gama media y de entrada. Y parece ser la única marca preparada para plantarle cara de verdad a los terminales Redmi de Xiaomi. Ahora estrenan el año con uno de los móviles 5G más baratos, que además presume de otras características poco comunes en esta gama.

Características del Realme V15

Estamos ante un teléfono que para empezar destaca por su pantalla. Esta cuenta con tecnología AMOLED, y nos ofrece un tamaño de 6.5 pulgadas con agujero en la esquina para la cámara frontal. Una pantalla que tiene resolución Full HD+ y un brillo de 600 nits. Respecto del procesador tenemos uno de los Mediatek de gama media más avanzados, como es el Dimensity 800U, que nos ofrece conectividad 5G además de un rendimiento más que suficiente para la mayoría de usuarios en sus tareas cotidianas del día a día.

Realme V15 | Realme

La memoria RAM estará disponible en versiones de 6GB y 8GB LPDDR4X, mientras que el almacenamiento interno será de 128GB. Viene con una cámara de fotos triple, dentro de un módulo rectangular, y con un sensor principal de 64 megapíxeles. A estos se unen uno de 8 megapíxeles ultra gran angular, y un macro de 2 megapíxeles. Delante la cámara de fotos en la esquina de la pantalla es de 16 megapíxeles. Por tanto es un móvil muy bien equipado en el plano fotográfico, ya que ofrece un sensor principal de mucha resolución dentro de la gama media.

Realme V15 | Realme

Respecto de la batería, cuenta con una de 4310mAh, no es de las más grandes que hemos visto, pero es algo que tiene su sentido. Ya que viene con una carga ultra rápida de 50W. Tanto que es capaz de cargar la mitad de la batería en tan solo 18 minutos, por eso no es necesaria una batería tan grande, porque las recargas se llevan a cabo en un tiempo récord. Además de la conectividad 5G nos ofrece Wifi 5, Bluetooth 5.1, GPS, así como un conector USB tipo C. Un aspecto muy importante a su favor, y consecuencia directa de la tecnología AMOLED de su pantalla, es que cuenta con un lector de huellas integrado en la pantalla.

Sus dimensiones son de 160,9 x 75,1 x 8,1 milímetros y pesa 176 gramos. Un teléfono que vistas las características nos sorprende por un precio muy ajustado. De hecho la versión básica con 6GB de memoria RAM tiene un precio al cambio de 175 euros. Mientras que la versión con 8GB de memoria RAM tiene un precio de 250 euros, una diferencia que nos parece demasiado acusada para obtener solo 2GB de memoria RAM adicionales respecto de la versión básica. Por tanto estamos ante un móvil que de mantener estos precios si llega a España, de momento ha llegado a China, podría convertirse en todo un súper ventas.