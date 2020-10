Nuevo OPPO Reno 4F, el más barato de la gama y con seis cámaras

Y seguimos conociendo nuevos dispositivos de OPPO, la firma china de la que ayer conocíamos su móvil más barato, y que ahora ha presentado también su móvil más barato dentro de la gama Reno, que como ya sabéis es una de las más numerosas de la gama media. Este nuevo modelo llega para ofrecer el acceso más asequible a una gama que se caracteriza por ofrecer móviles de grandes prestaciones y acabados justo un peldaño por debajo de la gama alta. Pues bien, este nuevo OPPO Reno 4F prescinde de algunas características de sus hermanos de gama para poder ofrecer un precio más asequible.

Características del OPPO Reno 4F

Estamos ante un teléfono que lógicamente pierde algunas características frente a los otros Reno, pero desde luego puede merecer la pena para poder acceder al teléfono con un precio más ajustado. Este llega con una pantalla AMOLED de 6.43 pulgadas, con resolución Full HD+. Incorpora respuesta táctil de 180Hz, lo que permite contar con un control más preciso cuando jugamos. En su pantalla cuenta con un doble agujero para la cámara, en forma de píldora. Por tanto es un móvil que cuenta con un total de seis cámaras, algo en lo que nos centraremos más tarde.

OPPO Reno 4F | OPPO

El procesador con el que cuenta es un nuevo MediaTek bastante potente para la gama media, como es el Helio P95. A este le acompañan 8GB de memoria RAM, así como 128GB de almacenamiento interno. En el apartado fotográfico es un móvil bastante destacado, contando con un total de seis cámaras. Detrás, en un módulo dispuesto de forma cuadrada, tenemos un sensor principal de 48 megapíxeles, así como uno de 8 megapíxeles ultra gran angular, Así como dos sensores de 2 megapíxeles monocromo. Delante, la cámara cuenta con dos sensores, de 16 y 2 megapíxeles. De esta forma es más sencillo poder hacer buenos retratos con la cámara frontal y acoger a más personas dentro de una foto.

OPPO Reno 4F | OPPO

La batería también tiene una buena capacidad, de 4000mAh, y es compatible con carga rápida de 18W. Por tanto tendrá energía para uno o dos días sin problema con una sola carga. En este caso no hay conectividad 5G, sino que tenemos que conformarnos con la habitual 4G. También cuenta con Wifi 5, Bluetooth 5.1, conector USB tipo C, así como minijack de 3.5mm. No hay NFC, por lo que no podremos hacer pagos móviles. Un aspecto destacado, al contar con una pantalla AMOLED, es que tiene un lector de huellas integrado bajo la pantalla, algo bastante destacable para un móvil de este precio.

Porque este nuevo OPPO ha llegado a Indonesia con un precio de 249 euros al cambio, por lo que es bastante asequible si lo comparamos con los otros móviles de esta gama. Está disponible en dos colores, negro y blanco. Un móvil que no hay que descartar que pueda llegar a España, como lo han hecho otros miembros de su misma gama hace unos días. Sería una ocasión perfecta para poder acceder a un Reno a un precio bastante asequible.