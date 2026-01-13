El nuevo Oppo A6s se estrena con una gran batería de 7000mAh

La gama A de Oppo es la más asequible de la marca, y una de las más populares también en España. En nuestro país tenemos los Oppo A5, pero en China desde hace unas semanas ya cuentan con sus sucesores, ahora incluso añaden otro modelo adicional, el Oppo A6s, con una enorme batería. Vamos a conocer todos los detalles técnicos de este móvil, que no hay que descartar que llegue a nuestras tiendas en los próximos meses.

Ficha técnica del Oppo A6s

El nuevo teléfono de los chinos llega con un diseño sobrio, similar a los Reno. Tiene unas dimensiones de 166.61 x 78.51 x 8.61mm y su peso es de 216 gramos, un poco más pesado y grueso de lo normal, pero es que su batería es muy grande. Este tiene una pantalla bastante grande, de 6,75 pulgadas de diagonal, y con una resolución HD+ de 720x1570 píxeles de tecnología LCD. Su tasa de refresco es de 120Hz, mientras que la de muestreo táctil es de 240Hz. El pico brillo es de 1125 nits, por lo que se puede ver bastante bien a plena luz del sol.

Oppo A6s | Oppo

Sobre el rendimiento, se puede considerar como un móvil de gama media puro, ya que tiene un MediaTek Dimensity 6300, que viene acompañado de 6GB u 8GB de memoria RAM, así como 128GB o 256GB de almacenamiento interno. En lo que a la cámara de fotos se refiere, es un terminal que llega con dos sensores traseros. El principal es de 50 megapíxeles, mientras que el secundario ofrece una resolución de 2 megapíxeles.

Mientras que delante el sensor para hacer selfies tiene una resolución de 16 megapíxeles. Como decíamos, la batería es uno de los aspectos más importantes y uno de los mayores argumentos de venta de este smartphone. Y es que tiene una capacidad de nada menos que 7000 mAh, suficiente para dos o tres días de autonomía con un uso cotidiano. Además, la carga rápida ofrece 80W de potencia, por lo que se puede cargar apenas en una hora a pesar de su gran capacidad.

Además, es un móvil muy resistente, ya que tiene la máxima certificación en China frente al agua y el polvo, como es la IP69. Curiosamente Oppo garantiza que el teléfono se mantendrá fluido durante al menos 60 meses, o lo que es lo mismo, 5 años. Llega al mercado con ColorOS 15, la capa de personalización de la marca que se basa en Android 15. Esperemos que cuando llegue a España en unos meses lo haya ya con ColorOS 16 y Android 16.

Un móvil del que no se sabe todavía el precio, pero por las especificaciones que tiene, lo normal es que se mueva entre los 200 y 250 euros al cambio, ya que se trata de un gama media de manual, y que destaca por esa gran batería. El resto, nos ofrece unas características correctas sin más, suficientes para un día a día bastante fluido con las tareas más comunes que hacemos con nuestros smartphones.