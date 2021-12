Modo avión: ¿Para qué sirve realmente?

Todos los móviles que utilizamos hoy en día tienen el llamado ‘modo avión’. Sin embargo, son pocas las personas que saben lo que hace realmente este modo. Lo utilizamos muy pocas veces e incluso en los viajes en avión muchas personas optan por apagar el móvil o ponerlo en ‘modo no molestar’. Pero lo cierto es que el modo avión es mucho más útil de lo que podamos pensar y sirve para bastantes más cosas de las que creemos.

El modo avión suele venir incluido en los accesos rápidos que tienen los teléfonos, por lo que lo encontrarás, por lo general, si despliegas la barra de accesos que aparece cuando deslizas hacia abajo desde la parte superior de la pantalla. Su símbolo es, como no puede ser de otra manera, la silueta de un avión. Este modo va más allá del modo no molestar del teléfono, ya que no solo desactiva los sonidos y alertas del teléfono cuando le llegan notificaciones, sino que también desactiva las redes inalámbricas del dispositivo.

Sin embargo, esto no significa que no puedas seguir utilizando tu teléfono. Podrás seguir usando sus funciones, siempre y cuando no necesiten de conexión a una red. Esto quiere decir que no podrás recibir ni enviar mensajes, al igual que llamadas, pero sí podrás, por ejemplo, jugar a un videojuego que tengas instalado o ver un capítulo de tu serie favorita si ya lo tienes descargado en el dispositivo previamente. Tampoco podrás hacer uso del GPS o de otras conexiones como el Bluetooth, pero sí podrás activar el Wifi manualmente.

El modo avión se diseñó originalmente para evitar las interferencias que los dispositivos electrónicos pueden crear durante un vuelo. Aunque muchas aerolíneas piden a sus pasajeros que sus dispositivos se encuentren en modo avión antes de iniciar el viaje, EASA no lo hace obligatorio.

Además de en esta situación, hay otras muchas en las que lo podemos utilizar. Por ejemplo, es muy útil para desaparecer durante los días de descanso y que nadie nos moleste sin dejar de usar algunas funciones del móvil, así como cuando estamos en una reunión importante o por la noche, cuando no queremos ninguna molestia o distracción.

