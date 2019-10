Honor sigue aumentando su apuesta en España con nuevos móviles que fieles a la marca de la casa ofrecen grandes prestaciones a precios muy ajustados. El Honor 8X ha sido uno de los móviles más populares de la gama media en el último año, por lo que sin duda las expectativas sobre este Honor 9X son altas. Vamos a repasar todas sus características, entre las que destacan sin duda alguna un frontal todo pantalla sin bordes y una cámara de fotos emergente, que es la artífice de esa pantalla, al poder prescindir de la cámara selfie del frontal, un móvil que promete un gran rendimiento por un precio muy ajustado.

Características del Honor 9X

Los diseños todo pantalla ya no son algo exclusivo de los móviles de alta gama desde hace tiempo. La gama media ya disfruta de ellos gracias a las cámaras de fotos emergentes, que liberan por completo el frontal del teléfono para poder eliminar los bordes tradicionales de los teléfonos. En este caso, el nuevo Honor 9X presume de una gran pantalla de 6,59 pulgadas, que nos ofrece una resolución Full HD+, que tiene un aspecto espectacular al no contar con esos bordes. Respecto del rendimiento, llega con el procesador de gama media de Huawei, el Kirin 710F con una velocidad de reloj de 2.27 GHz.

Honor 9X | Honor

La memoria RAM con la que cuenta es de 4GB, mientras que el almacenamiento interno es de 128GB o 256GB ampliables mediante tarjetas microSD hasta un total de 512GB. Llega con una cámara de fotos triple, con una configuración ya habitual en la mayoría de móviles que llegan al mercado. Con un sensor principal de 48 megapíxeles, otro de 2 megapíxeles de profundidad y un gran angular de 8 megapíxeles. Delante, en la cámara emergente, tenemos un sensor de 16 megapíxeles que se esconde en el borde superior cuando no lo estamos utilizando, y que emerge cuando abrimos la app de cámara y pulsamos el botón de girar la cámara a selfie.

La batería tiene una gran capacidad de 4000mAh, que nos proporciona una autonomía notable de más de un día de uso intensivo. La conectividad nos ofrece 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ac (2.4GHz / 5GHz), Bluetooth 4.2 LE, GPS, USB Tipo C y mini jack de auriculares de 3.5 mm. Cuenta con lector de huellas en la parte trasera, por lo que todavía no estrena uno de pantalla. El sistema operativo es Android 9 Pie bajo la capa de software de Honor, EMUI 9.1. Llega en dos colores, negro y azul, y estará disponible en las tiendas a comienzos del próximo mes. El precio no se ha desvelado, pero lo más lógico es que se mueva alrededor de los 300 euros. Un móvil que sin duda alguna con estas características volverá a ser uno de los gama media más deseados del mercado. Os confirmaremos la fecha de lanzamiento y el precio en cuanto sean oficiales.