El lanzamiento del Google Pixel 10a está más cerca de lo que pensábamos

El pasado verano, como suele ser habitual en los últimos años, Google lanzaba los nuevos Pixel 10, Pixel 10 Pro y Pixel 10 Pro XL. Y como ya es habitual también, meses después suele ser la hora de conocer al modelo más asequible de la gama, que identificamos con la letra a. Pues bien, el Google Pixel 10a parece estar por fin a la vuelta de la esquina, ya que hoy se ha filtrado por fin este teléfono, desvelando su posible fecha de lanzamiento, muy cercana por cierto, y cuál será su gama de colores.

¿Cuándo se lanzaría?

Pues bien, las últimas informaciones llegan de parte de uno de los filtradores con mejor reputación de la escena móvil, Roland Quandt. Este ha desvelado tanto la fecha de lanzamiento como la gama de colores con la que se estrenará esta nueva generación del teléfono barato de Google. Y desde luego no podía sorprendernos más, ya que sería cuestión de semanas que el teléfono llegará a las tiendas.

Google Pixel 10a Obsidian Berry Fog Lavender 128/256GB in retail around mid Feb. — Roland Quandt (@rquandt.bsky.social) 13 de enero de 2026, 9:40

Según el filtrador, los Google Pixel 10a estarán en las tiendas a mediados de febrero. Eso implica un lanzamiento o presentación quizás en los primeros días del próximo mes, algo que nos parece desde luego bastante precipitado. Pero si lo dice este filtrador, debemos darle la máxima veracidad. Lo normal sería que Google lo presente a través de una nota de prensa, que podría ser pública en las próximas semanas.

Además, de esto, ha desvelado los cuatro colores con los que llegará a las tiendas este teléfono. Los colores serán cuatro, concretamente obsidian, Berry, Fog y Lavender, por lo que entendemos que será gris, rosa o magenta, blanco y morado, más o menos. De hecho, una de las imágenes filtradas de este teléfono nos muestra un aspecto similar al de la lavanda, un tono muy parecido.

¿Qué esperar del Google Pixel 10a?

Anteriormente, este teléfono ya se ha venido filtrando desvelando algunas características básicas. Como por ejemplo una pantalla AMOLED con una diagonal de 6,28 pulgadas, bastante compacta desde luego. Esta tendría resolución Full HD +, y una tasa de refresco de 120Hz. La cámara de fotos contará con dos sensores, y una vez más no tendrá barriga, quedando con una trasera totalmente plana. El sensor principal tendrá una resolución de 48 megapíxeles, mientras que el sensor ultra gran angular es de 13 megapíxeles.

Y delante la cámara selfie tiene un sensor de 13 megapíxeles. Por último llegaría con una batería de 5100 mAh y una memoria RAM de 8GB. Por supuesto, será un móvil que se estrene con Android 16 como sistema operativo, siendo este desde luego uno de sus grandes atractivos, accediendo antes que ningún otro móvil a las versiones beta del sistema operativo. Veremos si todo esto se hace realidad, porque en ese caso lo más normal es que comencemos a conocer más y más filtraciones en los próximos días o semanas.