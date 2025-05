Los iPhone 17 serán más caros, pero Apple no quiere echar la culpa a los aranceles

Si hace unas horas os contábamos que la relajación de los aranceles entre Estados Unidos y China durante 90 días proporcionaba a Apple un balón de oxígeno, poco después hemos conocido algo que muchos nos temíamos. Y es que parece que independientemente de lo que pase al terminar este periodo de 90 días, Apple prepara ya una escalada de los precios para los futuros iPhone 17, aunque siempre negarán que es consecuencia de la subida de los aranceles.

Se plantean aumentos de precio

La fuente de esta información es el Wall Street Journal, que a su vez cita a fuentes cercanas a Apple que aseguran que los de Tim Cook ya están valorando un aumento de precios para su nueva gama de teléfonos. Los iPhone 17 se presentarán el próximo mes de septiembre si no hay contratiempos, y lo harían con una subida de precios lo suficientemente importante como para ser percibida claramente por el consumidor.

Y aunque todos obviamente relacionamos esta posible subida de precios con las tensiones arancelarias, Apple no quiere ni oír hablar de esta razón como determinante en el aumento de los precios. Oficialmente, los de Cupertino no culpan a los aranceles de esta subida, y tampoco dan pistas sobre la razón que los llevará a tomar esta siempre dolorosa decisión, que es la menos popular que podrían aplicar.

Por tanto, no queda claro por qué Apple aumentará los precios, y a la vez lo único que transmiten en los círculos privados es que no tiene nada que ver con los aranceles. Obviamente, toda subida de precio no tiene por qué ver con los aranceles, ya que en el último lustro ha subido el precio de absolutamente todo como no lo había hecho nunca antes, así por qué no aceptar otra subida en un segmento que habitualmente aumenta precios de un año para otro.

Este año se esperan importantes novedades en la nueva gama de iPhone 17, primero porque tendremos un nuevo modelo, el iPhone 17 Air, que será el más delgado de la historia de la compañía. Además, tendremos nuevos iPhone 17, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max, estos dos últimos con un diseño renovado. Pero en esencia, los cambios en su interior no serán tampoco históricos.

Lo que está claro es que Apple se plantea una subida de precios que se podría achacar a muchas cosas. Simplemente, al aumento del coste de sus componentes, a los esfuerzos por llevar la producción de estos teléfonos fuera de China, a India, y una serie de factores que siempre empujan los precios hacia arriba en tecnología. Es evidente que nunca vamos a ver iPhone más baratos de un año a otro, y en todo caso siempre ocurrirá lo contrario.

Sea como fuere, ignoramos cuál será la situación de los aranceles en septiembre, hasta julio hay una tregua firmada entre Estados Unidos y China que permitirá a Apple planear sus próximos movimientos con más desahogo. Actualmente, el iPhone 16 partes de los 959 euros, por lo que podemos dar casi por hecho que el iPhone 17 superará los 1000 euros o se quedará en los 999 euros más o menos en su lanzamiento de septiembre. Recordemos que el iPhone más barato actualmente es el iPhone 16e, que cuesta 709 euros, y tendrá segunda generación el próximo año.