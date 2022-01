iPhone 14 Pro: imágenes de su cámara perforada con un aspecto único

No cabe duda de que uno de los móviles más esperados del mercado es el iPhone 14 Pro, un terminal que debería llegar a la vuelta del verano, en septiembre de este año. Y como no podía ser de otra manera, los rumores a su lado no han cesado durante este tiempo. Porque como es habitual, cuanto más cerca estamos de su fecha de lanzamiento, más informaciones vamos conociendo sobre este esperado móvil. Y es que va a ser esperado no solo por la obvia razón de ser un nuevo iPhone, sino también porque se espera un cambio estético de calado en este modelo.

Un iPhone con cámara perforada

El teléfono de los de Cupertino por fin contaría con la novedad en su pantalla que muchos han estado esperando. Porque esta contaría por fin con una cámara perforada, que permitiría acabar de una vez por todas con el notch de la pantalla del terminal. Básicamente porque la cámara ahora estaría integrada en la pantalla, dentro de un agujero en esta, como hemos visto en muchos móviles Android. Pero no va a ser una cámara más, sino que parece que Apple va a imprimirle su propio sello distintivo, con una apariencia que no se ha prodigado mucho entre los móviles Android.

Y es que un artista gráfico ha recreado el aspecto del iPhone 14 Pro en base a los rumores que se han ido conociendo estos últimos meses. Tanto es así, que la pantalla de este modelo se muestra con un agüero doble, en forma de píldora, como hemos visto en muchos móviles Android. La gran diferencia en este caso es que en lugar de ubicarse en la esquina la doble perforación, este se centra en la parte superior de la pantalla. De esta manera tiene un aspecto único, que como decimos, no se ha visto mucho en el mercado.

Como se puede observar, el teléfono se muestra junto al iPhone 13 Pro, y podemos apreciar que la pantalla contará con una superficie mayor, al acabar con el notch, que tanto rechazo ha levantado estos últimos años entre los seguidores de los móviles Android. De hecho, los teléfonos con el sistema operativo de Google lo han desterrado hace años, incluso en las gamas más bajas. Pero el problema de Apple en estos años ha sido el Face ID. Y es que ha deseado conservarlo en la pantalla, para poder seguir ofreciendo esta característica a sus usuarios.

Y eso a pesar de que muchos hubieran preferido contar con un lector de huellas durante la pandemia, ya que las mascarillas han convertido en algo casi inservible el Face ID cuando las llevamos puestas, ya que no es capaz de identificarnos con la cara tapada por esta. De todas formas, parece que Apple seguirá insistiendo, y ofrecerá el Face ID en el iPhone 14 Pro con una apariencia distinta. Eso sí, no parece que de momento vayamos a ver un lector de huellas bajo la pantalla o en el botón de encendido, tecnologías presentes ya incluso en móviles Android baratos. Pero si el notch desaparece, tampoco habrá que quejarse.