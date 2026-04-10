El Huawei Pura 90 Pro Max muestra su colorido diseño antes de presentarse

El fabricante chino está cerca de presentar sus nuevos topes de gama, los Pura 90. Estos teléfonos contarán una vez más con la mejor combinación de hardware de la firma, y seguramente también del mercado. Los teléfonos de alta gama de Huawei serían todo un referente en el mercado si no fuera por la inexistencia de los servicios de Google Play en sus móviles, como consecuencia del veto estadounidense, a pesar de ellos, Harmony OS ya ostenta un 4% de cuota de mercado. Ahora está a punto de lanzar una nueva generación de sus topes de gama, y se ha dejado ver en todo su esplendor con varias imágenes.

Más colorido que nunca

Desde luego es lo más llamativo del diseño del nuevo teléfono Premium de la marca, sus acabados con degradados de color en tonos flúor, más propios de otras décadas. El modelo Pro que ahora se ha filtrado mantiene ese diseño de módulo de cámara triangular, con una gran barriga, pero en todas las variantes de color presume de sendos degradados con diferentes tonalidades.

Desde la más llamativa de azul a naranja, pasando por rosa y verde, morada y naranja, verde y blanca, así como los clásicos tonos sólidos de negro, gris y blanca. Esta vez el tamaño de la cámara parece más grande si cabe, con un módulo que ocupa gran parte de la parte superior trasera, y con una lente principal de proporciones muy generosas respecto de lo que estamos acostumbrados. Las imágenes muestran el teléfono en bodegones y también a modo de lifestyle, demostrando más si cabe el enorme tamaño de sus lentes.

Este será el modelo más avanzado de la nueva gama Pura 90, y presumirá de una pantalla LPTO AMOLED, con una tasa de refresco de 120Hz, así como un gran brillo de 5000 nits y HDR. Llegaría con el potente procesador Kirin 9030 fabricado por la propia Huawei, y por tanto con la máxima potencia desarrollada por la firma china en uno de sus populares chips. Aunque como es habitual será la cámara la estrella del conjunto.

De momento sabemos que esta contará con un enorme sensor principal de 1 pulgada de tamaño y con apertura variable, lo que dispara la capacidad de composición. Además llegaría junto a otro sensor enorme, en este caso de resolución, gracias a los 200 megapíxeles con los que contará la cámara teleobjetivo de periscopio, de las más potentes del mercado. Como ya sabéis, todos los años las cámaras de Huawei se cuelan entre las mejores.

Por otro lado la batería llegaría con una capacidad bastante grande, de 7000 mAh, mientras que su potencia de carga sería de 100W, permitiendo cargar semejante cantidad de mAh en apenas una hora. Las imágenes compartidas por la propia Huawei nos muestran que el teléfono está listo para presentarse, de hecho ya se sabe que se celebrará el próximo 20 de abril, por lo que quedan 10 días por delante para que esta nueva generación sea toda una realidad.