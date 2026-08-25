HMD lanza una tableta de más de 10" con resolución 2K por apenas 150€

La firma nórdica sigue trabajando a destajo con numerosos lanzamientos, tanto de la marca Nokia como de la suya propia, a medida que se acerca el IFA de Berlín, una cita donde suele lanzar diferentes dispositivos. Ahora le toca el turno a una tableta de grandes dimensiones pero de un precio muy accesible, aunque tenemos dudas de si se terminará poniendo a la venta en Europa, porque el lugar donde se ha lanzado nos coge bastante retirado, todo sea dicho. Vamos a repasar las características, porque para el precio que tiene, nos parece que se trata de una tableta con todas las de ganar.

Ficha técnica de la tableta HMD T21 2nd Edition

Como veis, se trata de la segunda generación de la HMD T21, que es una tableta para la gama de entrada que nos ofrece unas excelentes prestaciones a todos los niveles. Empezando por su pantalla de grandes dimensiones. Esta tiene una diagonal de 10,36 pulgadas, con tecnología IPS, así como una resolución 2K, que por tanto nos ofrece una alta densidad de píxeles a pesar del gran tamaño de la pantalla.

Es una tableta que, a nivel de rendimiento, es bastante humilde, contando con un procesador Unisoc T7225, que viene acompañado de 8GB de memoria RAM, lo que no está nada mal en una tableta como esta. La tableta cuenta con una ranura para tarjetas microSD, que nos permite expandir el almacenamiento interno para poder guardar adicionalmente más datos en un formato removible.

A nivel de cámaras, cuenta con dos sensores de 8 megapíxeles, uno detrás y otro en la parte frontal. Otro de los puntos fuertes es la batería, que tiene una capacidad bastante generosa, de 8200 mAh, en combinación con una carga con 18 W de potencia. Además de esto, cuenta con conectividad Bluetooth 5, así como con WiFi de doble banda, o conectividad NFC, así como datos 4G, no esperemos aquí una conexión 5G.

Tiene cierta resistencia al agua y al polvo gracias a la certificación IP52, que al menos garantiza cierta resiliencia ante salpicaduras de agua y entornos con cierto polvo en suspensión. La tableta se estrena con Android 15 como sistema operativo, por lo que de momento tendrá que esperar para poder actualizarse a las nuevas versiones, tanto Android 16 como 17. El teléfono de momento se ha anunciado en Nepal, donde se puede acceder mediante ofertas de pre lanzamiento.

Estas parten de los 140 euros al cambio para la versión de 4 GB + 128 GB. Mientras que la de 8 GB + 256 GB tiene un precio de unos 165 euros al cambio. Sin duda, precios muy ajustados para el gran tamaño de la tableta y la calidad de su pantalla, otra cosa ya es su rendimiento. Como decimos, de momento no se sabe si llegará a Europa, pero es una buena candidata a engrosar la gama de la marca en nuestro continente para posicionarse en uno de los segmentos más populares, las tabletas de entre 150 y 200 euros.